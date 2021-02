Estos son los celulares en los que ya no funcionará Telegram

La plataforma de mensajería instantánea Telegram anunció en su blog oficial una serie de cambios que tendrá la aplicación, entre los que se encuentra que ya no será compatible con algunos sistemas operativos de teléfonos celulares.



En los últimos meses, la app se ha convertido en una de las más descargadas en el mundo, superando los más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.



Por medio de una publicación, la aplicación indicó que debido a nuevas modificaciones en la plataforma versiones muy antiguas de Android y iOS ya no podrán descargar la plataforma ni acceder a sus actualizaciones.



La compañía creada en el 2013 señaló que los dispositivos móviles que tengan un sistema operativo Android con la versión 4,1 o inferior no podrán acceder a la aplicación.



Por otro lado, Telegram no funcionará en los teléfonos de Apple que cuenten con un sistema operativo inferior al iOS9.



Entre los celulares inteligentes entre los que dejará de funcionar la aplicación están los iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3S iPhone 3GS. Así mismo, en los Samsung Galaxy S3 y Galaxy S4, el Xperia S y el Galaxy Nexus.

