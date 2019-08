¿Cómo activar un chat secreto en Telegram y para qué sirve?

En varias oportunidades Telegram se ha presentado como una alternativa a la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Incluso, tiene a fanáticos que la defienden por encima de la aplicación propiedad de Facebook aunque las dos tengan en común algunas características como el cifrado punto a punto de los chats.



Telegram, creada en Rusia, tiene el antecedente de haberse resistido a dar acceso a los chats cifrados. Pavel Durov, su fundador, ha buscado posicionar a la app como una herramienta para evitar la interceptación de comunicaciones. Solo en agosto, en el marco de las proestas en Hong Kong, Telegram recibió 110.000 nuevos usuarios.

Una de las ventajas de Telegram ante otras aplicaciones son las conversaciones secretas. Una función con un estándar más alto de seguridad que un chat convencional con la que los usuarios pueden autodestruir mensajes o eliminar rastros de las conversaciones.



Esta funcionalidad por ejemplo le puede permitir tener la tranquilidad de que una imagen o un texto comprometedor no va a ser reenviado en forma de captura de pantalla entre otros contactos digitalmente, o al menos no sin que usted se de cuenta.



Otra característica es que cuando le lleguen las notificaciones del chat secreto a su celular no habrá una previsualización disponible. De esta forma, si usted deja su teléfono solo por un momento, las personas no podrán ver el mensaje por encima y solo leerán que existe un mensaje.



A continuación, le explicamos paso a paso cómo puede activarla.

Paso a Paso

1. Ingrese a su cuenta en Telegram o cree una para acceder a la herramienta.



2. Oprima el botón con ícono de lápiz, para iniciar nuevos chats, y escoja la opción 'Nuevo chat secreto'



3. Seleccione el contacto con el que quiere conversar. Le llegará una notificación al contacto para que se active el chat. Los mensajes enviados en este canal se autodestruyen, no son almacenados en los servidores y tampoco pueden ser reenviados.



4. Configure el chat secreto dando clic en los tres puntos suspensivos de la parte superior de la conversación. Allí podrá optar por llamar a su contacto, vaciar el chat, eliminarlo o establecer su autodestrucción.



5. Si desea la autodestrucción usted puede elegir por lapsos de entre 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 día o hasta 1 semana.



6. Si uno de los contactos opta por tomar un pantallazo por ejemplo, le llegará un mensaje notificando que está inhabilitada dicha opción. En algunas versiones, saldrá un mensaje de alerta al otro contacto informando del intento de captura.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET