En los últimos dos años, el porcentaje de hogares que no tiene acceso a una aplicación audiovisual se redujo en 2 puntos porcentuales en Colombia, según lo revela la tercera edición del estudio que muestra una radiografía del uso de plataformas OTT (Over The Top) y los servicios audiovisuales, voz y mensajería móviles, radio, postales y telefonía fija en Colombia hecho por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).



La medición señala que mientras que varias aplicaciones ganaron mucha más participación entre 2019 y 2021, es decir que los hogares están teniendo acceso a más aplicaciones en comparación con la medición anterior (2019), y es que antes el país no contaba por ejemplo con Star+ o Disney +.



Netflix está en el 80 por ciento de hogares con suscripciones, y es la elección de 24 por ciento de 3.058 hogares encuestados, mientras que 29 por ciento señalan que tienen alguna aplicación audiovisual paga, pero no es esta y el 36 por ciento de los hogares tiene aplicativos pagos y gratuitos.



El 20 por ciento consume contenido vía YouTube y está suscrito al servicio, mientras que Disney+, que llevaba un año hasta el momento del muestreo, está en 6 por ciento de los hogares y Prime Video en el 7 por ciento. Además, Claro Video que está incluida para los clientes del operador ganó 2 por ciento de participación respecto al 2019, pues estaba en el 3 por ciento de los hogares y ahora en el 5 por ciento.



Las otras alternativas como Directvgo, Movistar play, Win Sports o Tigo play fueron el 6 por ciento del total del 2021 y Hbo Go, que pasó a ser HBO max, registró un aumento del uno por ciento sobre el 2019 y está en el 4 por ciento de los hogares.



En Colombia el 64 por ciento de las familias señala no tener ninguna aplicación.

Sobre el consumo de contenidos extranjeros, este se realiza predominantemente en plataformas internacionales, así que las nacionales solo están para ver contenidos locales o repeticiones.



En el caso del contenido local que las plataformas como Netflix, HBO o Disney producen de 10 contenidos realizados, el 1,9 en promedio son vistos.

Sigue creciendo el TDT

El 57 por ciento de los hogares cuenta con servicio de TV por suscripción, mientras que el 25 por ciento tiene señal de televisión a través de TDT, es decir 7 por ciento más que el año 2019.



En cuanto al consumo de contenidos según el tiempo utilizado, es cercano al que se destina en canales nacionales e internacionales; no obstante, hay preferencias en contenidos.



En la TV por suscripción, los contenidos más vistos corresponden a noticias (73 por ciento), novelas (50 por ciento) y películas (35 por ciento), mientras que a través de aplicaciones los más populares son películas (30 por ciento), series (34 por ciento) y deportes (20 por ciento).



Además, existe una diferencia de edad en el consumo del contenido en las plataformas, pues la población joven es la que más uso hace de aplicaciones para consumir contenidos audiovisuales, especialmente los menores de 25 años (aproximadamente el 51 por ciento), mientras que en grupos de edad mayores este porcentaje varía entre el 21 por ciento y 39 por ciento.



En cuanto al tiempo dedicado al consumo de contenidos, la pandemia y el cambio de hábitos que ha conllevado el estar más tiempo en casa, ha provocado que el tiempo dedicado a este tipo de actividades se incrementara.



Además, la televisión es el dispositivo más común en los hogares colombianos, estando en el 94 por ciento de los encuestados; asimismo, la mayoría empieza a volcarse hacia dispositivos que se pueden vincular a internet.



Cerca de la mitad de los hogares cuentan con Smart TV (44 por ciento),una cifra superior a la proporción de computadores portátiles, donde es de 1 por cada 3 hogares.



También el internet fijo está presente en un poco más de la mitad de los hogares (57 por ciento), mientras que en cerca de un cuarto de ellos hay telefonía fija (27 por ciento)El servicio fijo de mayor cobertura es la televisión cerrada o por suscripción, que está en cerca del 60 por ciento de los hogares.

Servicios en 'combo'

La forma de más fácil acceso a estos servicios es por medio de paquetes de servicios. Un tercio de los hogares ha empaquetado en una misma factura y el internet está en el 98 por ciento de estas facturas, lo que señala que el 57 por ciento de las conexiones fijas del país están empaquetadas con otro servicio de telecomunicaciones fijo.



La opción de la telefonía fija es la más negociable, si se considera que 7 de cada 10 hogares cuentan con el servicio dentro de la misma factura.



En el caso del consumo de servicios móviles, 8 de cada 10 colombianos cuentan con mínimo un paquete de voz, mientras que en el caso de redes sociales o de datos está en el 34 y 35 por ciento respectivamente.



El 76 de las personas tiene su servicio en prepago, mientras que el 24 por ciento es pospago.

Sin llamadas al fijo

En cuanto a los servicios de voz, la preferencia declarada del 50 por ciento de los usuarios es realizar una llamadas a través de su operador móvil como su primera opción de comunicación, aunque disminuyó en 11 por ciento frente a 2019.



Se estima que 5,8 de cada 10 llamadas móviles se realizan a de manera tradicionales, especialmente con destino local.



Pero en el 26 por ciento de los casos, las personas prefieren enviar un mensaje por aplicación, lo que representa un aumento de 10 por ciento.



El uso por parte de los colombianos de plataformas o aplicaciones de contenido audiovisual para realizar llamadas también aumenta: pasaron de un 74 por ciento en 2019 a un 78 por ciento en 2021.



WhatsApp es la aplicación que usa la mayoría de las personas para llamadas o videollamadas en línea y ahora está manteniendo su penetración de 98 % entre usuarios de smartphones, siendo la más común en todos los rangos de edad, dada su popularidad en línea.



