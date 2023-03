Este 20 de marzo en Colombia, es lunes festivo por el día de San José y para poder disfrutar de este día le recomendamos que escuche música, lo que lo ayudará a aliviar el estrés y a olvidar cualquier momento malo de la semana. También, podrá darle un mejor ambiente a planes en la playa, en una reunión con sus amigos o en una fiesta.



En ese sentido, le vamos a recomendar algunas playlists en Spotify y Apple Music para que pueda sacarle el mejor provecho a este fin de semana festivo.

Para salir de rumba

En estas dos aplicaciones de música sus usuarios pueden armar listas con canciones de sus artistas y géneros favoritos. En ese sentido, le mostraremos algunas playlists con las que puede salir de fiesta, además podrá disfrutar de las últimas canciones que han salido.



· Crossover 2023 Fiesta Colombiana. Podrá disfrutar de 294 canciones de diferentes géneros como: reggaetón, merenguen, salsa, música popular, entre otras, en Spotify.



· De fiesta. Encontrará diferentes canciones como los grandes clásicos del reggaetón, salsa y otros géneros con los que no podrá parar de bailar. Esta se encuentra en Apple Music.



Para relajarse en su casa

No todas las personas tienen planes para este fin de semana festivo. Si este es su caso y solo quiere relajarse en su casa, puede escuchar las siguientes listas de música.



· Canciones tranquilas para relajarse. Encontrará 57 canciones con música relajante, en su mayoría son canciones pop de artistas norteamericanos, en Spotify.



· Para relajarse. Acá podrá encontrar canciones instrumentales que lo relajarán al instante, se encuentra en Apple Music.

Estas son algunas canciones que puede escuchar si su plan de festivo es relajarse en su casa. Foto: iStock

Para concentrarse

Lastimosamente, no todas las personas se pueden dar el lujo de descansar este fin de semana, para esto le recomendamos las siguientes playlists para que pueda concentrarse y acabar mucho más rápido lo que tiene que hacer.



· Estudio y concentración. Estas playlists tiene 845 canciones, algunas de ellas tienen voz y otras son solamente instrumentales, que le ayudarán a estar focus en Spotify.



· Concentración absoluta. Encontrará varias canciones instrumentales y con voz, que le ayudarán a que no se distraiga con facilidad en Apple Music.



Para ir de paseo

Si este fin de semana festivo va a salir de paseo a algún lugar cercano, en carro o en avión, puede escuchar esta playlist para que el trayecto sea más ameno y rápido.



· De paseo por Colombia. Podrá escuchar 92 canciones de diferentes artistas colombianos. Está disponible en Spotify.



· Road trip en familia. Escuchará diferentes artistas que cantan en inglés y la puede escuchar en Apple Music.

Muchas personas aprovechan los festivos para salir de la ciudad y poder relajarse en otros lugares. Foto: iStock

Para estar en la playa

Para las personas que están relajándose en la playa, pueden escuchar las siguientes canciones para que se contagien del espíritu caribeño.



· Música de playa. Estas canciones son ideales para estar en la playa con amigos, podrán disfrutar de 2000 canciones emblemáticas del caribe en Spotify.



· Canciones para ir a la Playa. Disfrutará de 43 canciones que le ayudarán a disfrutar de los días caribeños, está en Apple Music.

