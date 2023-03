Spotify y Apple Music se han convertido en las dos opciones más populares entre millones de usuarios a la hora de elegir una plataforma para escuchar música.



Ambas ofrecen características muy similares, como la posibilidad de reproducir millones de canciones, compatibilidad con multitud de dispositivos, planes ‘premium’, etc. No obstante, cuentan con ciertas diferencias.

Estas aplicaciones cuentan con planes ‘premium’ que permiten acceder a todo su contenido de forma ilimitada; es decir, sin publicidad y con la posibilidad de descargar música para escucharla sin conexión, a cambio de pagar un costo mensual o anual.



Apple Music, sin embargo, no tiene una versión gratuita como sí la incluye Spotify, donde el usuario no necesita pagar para escuchar música, pero sí se encontrará con limitaciones a la hora de reproducir o pasar canciones, además de publicidad.

Según ‘Digital Trends’, Spotify cuenta actualmente con más de 433 millones de usuarios y 188 millones de suscriptores ‘premium’ en todo el mundo. Mientras que Apple Music, a pesar de que ha sido el líder en todo lo relacionado con la música digital, actualmente está detrás de Spotify con 98 millones de usuarios.

Spotify vs. Apple Music: diferencias

Ambos servicios son excelentes, pero si tiene que elegir solo uno, deberá tener claras ciertas preferencias que inclinarán su balanza por uno o por otro.



De acuerdo al sitio web ‘Computer Hoy’, medio de comunicación especializado en noticias, tecnología e internet, estas son algunas de sus diferencias:

1. La calidad de sonido

​

Una de las diferencias más significativas entre Spotify y Apple Music es la calidad del sonido.



La calidad máxima de transmisión de audio de Spotify es de 320 kbps. También hay opciones de menor calidad, como 24 kbit/s, 96 kbit/s y 160 kbit/s.



Mientras Apple Music lo supera en calidad de transmisión, ya que admite hasta 24 bits/192 kHz. Además, presenta otras opciones como 16 bits/44,1 kHz y 24 bits/48 kHz. Y para los que necesiten consumir menos datos también se ofrece una opción de 256 kbps.

2. Contenido

​

El catálogo de Spotify consta de más de 82 millones de canciones, además de poder escuchar pódcast y audiolibros.



Por su parte, Apple Music se centra en la música con más de 100 millones de canciones. También se puede optar por escuchar radio en vivo de todo el mundo.

Además, se ofrecen programas y estaciones de radio digitales exclusivos de Apple, a lo que hay que añadir vídeos de presentaciones en vivo sobre conciertos musicales que quizás no se encuentren en ningún otro lugar.

3. Música nueva

​

Las maneras de descubrir música nueva en Spotify y Apple Music son diferentes.

En Spotify hay un servicio que ofrece seis listas de reproducción Daily Mix basadas en su gusto musical y las mejores listas de reproducción que tenga activas.



Además de eso también existe una lista de reproducción llamada ‘Descubrimiento Semanal’ y ‘Radar de Novedades’, con música nueva de artistas que sigue o que le pueden gustar.



En el caso de Apple Music, ofrece música personalizada en las pestañas ‘Escuchar’ y ‘Explorar’, donde se pueden encontrar mezclas, playlists, canciones, álbumes y emisoras. También se encuentran listas de reproducción de Apple Music donde hay música nueva.

4. Disponibilidad

​

En este sentido no hay ningún tipo de queja ya que ambos servicios están disponibles en iOS, macOS, iPadOS, Android y Windows. Además, en ambos casos se pueden utilizar a través de la web, si así lo prefiere.



Sin embargo, Spotify adelanta a Apple Music, puesto que también es compatible con Linux, sistemas operativos de TV inteligentes, consolas de juegos, parlantes inteligentes y más.

Spotify consta de más de 82 millones de canciones, mientras que Apple Music cuenta con más de 100 millones de canciones en su plataforma. Foto: iStock

5. Funciones únicas

​

Spotify tiene algunas funciones únicas como la compra de audiolibros, la traducción de letras de música, la visualización de pódcast de vídeo y la creación de listas de reproducción colaborativas con sus amigos.



Por su parte, Apple Music posee añadidos como Apple Music Sing, Top Charts (para ver las canciones más escuchadas en todo el mundo y en varias ciudades), la capacidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante un video o una llamada de voz.



También encontrará videos musicales, mini documentales, entrevistas a artistas e incluso presentaciones en vivo en formatos de audio y video, añadiendo una opción de karaoke muy interesante si tiene iOS 16.2.

6. Precios

​

En Spotify podrá registrarse y comenzar a usarlo utilizando el plan limitado con publicidad.



Pero si lo que prefiere es alguno de los planes de pago donde no hay publicidad, ni limitaciones de ningún tipo, y donde incluso podrá descargar la música que desee, deberá optar por una de cuatro opciones que existen:



- Individual: $14.000 al mes. Aplica para una persona.



- Dúo: $19.900 al mes. Aplica para dos personas.



- Familiar: $23.900 al mes. Aplica para seis personas.



- Universitario: $7.900 al mes. Aplica para estudiantes universitarios que cumplen los requisitos.



Por su parte, Apple Music no tiene ningún tipo de plan gratuito, por lo que siempre habrá que acceder a alguno de los tres planes de pago. Estos son:



- Estudiantes: $8.500 al mes. Aplica para estudiantes que cumplen los requisitos.



- Individual: $16.900 al mes. Aplica para una persona.



- Familiar: $25.900 al mes. Aplica para seis personas.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

