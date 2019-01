Spotify prepara función para bloquear artistas

La aplicación de streaming de música Spotify planea una función de bloqueo y silencio a artistas que los usuarios no quieran escuchar. Según reportes internacionales, la función tendrá efecto en las cuentas individuales y le dará la opción a cada usuario de no encontrar un artista determinado entre listas de reproducción populares, recomendaciones del sistema o estaciones de radios.

Según el portal especializado The Verge, Spotify, que actualmente ha puesta a prueba su función 'no reproducir este artista' en la más reciente actualización de la aplicación para dispositivos iOS, la función de bloqueo funcionará para las canciones de un artista individual, pero no aplica para las canciones en las que haya podido colaborar con otros artistas.

La medida se Spotify llegaría tras críticas por las acusaciones de abuso sexual contra el cantante R.Kelly, que llevó a cientos de usuarios a protestar con la etiqueta #MuteRKelly en redes sociales. Aunque Spotify eliminó al artista de sus listas de reproducción editoriales, seleccionadas por personal de la plataforma, la música seguía disponible dentro de la aplicación.



Por el momento no hay detalles de cuándo estaría disponible la funcionalidad de bloqueo de artistas. Se espera que la opción llegue al servicio en ambos sistemas operativos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET