Spotify dejará de pagar regalías a canciones con menos de 1.000 reproducciones anuales

La plataforma de música líder, Spotify, ha anunciado un cambio significativo en su sistema de pago de regalías, que entrará en vigor a principios de 2024. A partir de ese momento, dejará de pagar regalías por las canciones que no alcancen al menos mil reproducciones al año.



Esta decisión tiene como objetivo evitar la pérdida de pequeños pagos generados por pistas con pocas reproducciones y redirigir esos recursos para "apoyar mejor a los artistas que dependen de los ingresos del 'streaming'", según ha afirmado la compañía.

Las regalías son un sistema de pago fundamental para los artistas y compositores cuyas canciones se encuentran en la plataforma de Spotify. Los titulares de derechos reciben pagos por las reproducciones de sus canciones, y estos pagos se calculan en función del número de reproducciones que cada canción recibe.



Sin embargo, el sistema actual de regalías ha generado pérdidas significativas para canciones que no logran alcanzar las mil reproducciones al año. En total, estas pérdidas ascienden a aproximadamente 40 millones de dólares anuales. Esto se debe a que, de las 100 millones de pistas disponibles en Spotify, decenas de millones solo se reproducen entre una y mil veces al año, generando un pago mensual promedio de tan solo 0,03 dólares.



Ahora Spotify aumentará el ruido en blanco. Foto: Spotify.

La cantidad resultante de estos pequeños pagos no es suficiente para cubrir las tarifas que cobran las discográficas y los distribuidores, ni para cubrir los costos de las transacciones bancarias, lo que hace que este dinero se pierda en el proceso.



Spotify ha destacado que esta cantidad, que generalmente no llega a los artistas, puede ser redirigida para aumentar los pagos a aquellos que dependen en gran medida de los ingresos por 'streaming'. Por lo tanto, a partir de 2024, la plataforma dejará de pagar por canciones con menos de mil reproducciones al año y utilizará el dinero ahorrado para ofrecer una mayor remuneración a los artistas y titulares de derechos.



La empresa ha aclarado que esta nueva política solo afectará al 0,5 por ciento de todas las transmisiones, ya que el 99,5 por ciento de las pistas en su plataforma superan las mil reproducciones anuales. Esto significa que la mayoría de las canciones verán un aumento en sus ingresos por regalías.



Spotify también ha señalado que esta medida eliminará los intentos de usuarios de engañar al sistema publicando un gran volumen de pistas con el objetivo de obtener pagos pequeños pero acumulativos.



Es importante destacar que Spotify no obtendrá ingresos adicionales con esta nueva política; simplemente redistribuirá decenas de millones de dólares anuales para beneficiar a los artistas y titulares de derechos en lugar de distribuirlos en pagos mínimos de 0,03 dólares.



Facebook Twitter Linkedin

Spotify aumentará la duración mínima de pistas de ruido blanco para generar regalías

Además del cambio en el sistema de pago de regalías, Spotify también ha anunciado que a partir del próximo año, aumentará la duración mínima de las grabaciones de "ruido funcional", como el ruido blanco, los sonidos de la naturaleza y las grabaciones de silencio, a dos minutos para que se puedan generar regalías.



Con esta medida, la plataforma busca evitar que los usuarios recorten pistas largas, que generan menos regalías, en varias pistas más cortas para maximizar las transmisiones y generar más ingresos. Con la nueva duración mínima de dos minutos, se generará una transmisión con regalías en lugar de cuatro, como ocurría con las pistas más cortas.



Spotify ha destacado que esta decisión permitirá "liberar el dinero extra" para devolver las regalías a los "artistas honestos y trabajadores". La plataforma se compromete a seguir impulsando y apoyando a la comunidad musical mientras continúa brindando a los oyentes acceso a una amplia variedad de contenidos.

