Spotify: ¿cuáles son las diferencias entre la aplicación y su página web?

Spotify es una de las plataformas más utilizadas por aquellos que desean escuchar sus temas musicales favoritos, así como también pódcast de diferentes temas o personajes.



Esta también puede ser utilizada desde la página web, además de su aplicación móvil y en otros dispositivos como televisores o tablets.



Si bien la aplicación en cualquiera de los dispositivos electrónicos es idéntica, debe saber que cada una tiene unas especificaciones o funcionalidades diferentes.

Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar el reproductor web a pesar de que la versión de escritorio tiene algunas características diferentes.



De acuerdo con el portal 'Tunesfab', el reproductor web de Spotify supera a la aplicación, ya que se puede abrir directamente el reproductor cuando el dispositivo es compatible con navegadores como Chrome, Firefox. Edge, Ópera y Safari.



Estos son los sistemas operativos que debe tener en cuenta:

iOS: iOS 13 o posterior Ventanas: Windows 7 o superior Mac: OS X 10.13 o posterior Android: Android OS 5.0 o posterior

Si no tiene el dispositivo actualizado, puede igual reproducir pistas en el reproductor web de Spotify.



En el reproductor web existen diferentes calidades de audio, al igual que en la aplicación, sin embargo, en el reproductor se puede escuchar música con una tasa de bits más baja de 128 kbps de forma predeterminada, por lo que los usuarios no pueden cambiar la calidad de la transmisión.



Cuando el usuario cuenta con una suscripción de Spotify Premium, tiene la posibilidad de escuchar música a una calidad superior a 256 kB/s.



Una de las funciones que sí posee la aplicación y no el reproductor web es el que permite que los usuarios puedan descargar canciones y escucharlas sin conexión, además esta es una función que solo se permite en el plan premium.



Debe tener en cuenta que si la suscripción premium finalizó, las canciones que ha descargado no podrán ser reproducidas y ocasiona un almacenamiento indeseado en su dispositivo móvil.

