Spotify es una aplicación que ofrece principalmente música y 'playlist' de cualquier género, aunque también mantiene un menú de pódcast que se pueden escuchar de manera gratuita.



La plataforma, desarrollada por los empresarios Daniel Ek y Martin Lorentzon, es una de las más usadas por los internautas. Tan solo en el primer trimestre del 2023, la 'app' alcanzó los 515 millones de usuarios activos, lo que significó un crecimiento del 22 por ciento en comparación al año anterior, según anunciaron los empresarios suecos el pasado mes de abril.

Una de las ventajas por las que puede ser de las favoritas dentro del mundo digital es su acceso a planes compartidos para acceder a la opción premium, en la que se promete la reproducción ilimitada sin publicidad y sin conexión a internet del portafolio musical.



Entre su variedad de ofertas con otros consumidores está el 'Plan Familiar', por medio del cual un máximo de seis personas pagan la membresía a un precio más económico por mes.



La aplicación permite que estos posibles miembros puedan ser modificados, ya sea para agregarlos o eliminarlos, en caso de que no deseen cancelar más la cuota.

Spotify es un servicio de música digital fundado en el 2006. Foto: iStock

¿Cómo suprimir usuarios del Plan Familiar?

Según la página oficial de la aplicación, para eliminar un participante debe seguir el siguiente paso a paso:



- Ingrese a Spotify y seleccione la pestaña que dice 'Cuenta'.



- Una vez se encuentre allí, debe desplegar la pestaña 'Vista General de la cuenta' .



- Aparecerá la sección 'Administrar cuentas de tu familia', en la que le saldrá la lista de los miembros del 'Plan Familiar'.



- Seleccione el nombre de la persona que desea suprimir para que la aplicación la elimine.

¿Cómo agregar miembros?

Para agregar usuarios deben estar disponibles los cupos en el 'Plan Familiar', es decir, que la plataforma dejará añadirlos siempre y cuando no se superen los seis puestos permitidos.



- Ingrese a Spotify y seleccione la pestaña que dice 'Cuenta'.



- Una vez se encuentre allí, debe desplegar la pestaña 'Vista General' .



-Aparecerá la sección 'Administrar cuentas de tu familia', en la que saldrán los usuarios que ya están agregados.



- Si no supera el límite, la misma 'app' le dará la opción 'Agregar al Plan Premium Familiar', selecciónela.



- Acto seguido, la plataforma generará un enlace que deberá compartir con las personas que quiere añadir, ya sea a sus redes sociales o correo.



-Finalmente, una vez el miembro acceda al link, este le redireccionará al 'Plan Familiar' al que acaba de ser agregado.



No olvide que para realizar cualquiera de los dos procedimientos, usted debe ser titular del plan y tener la sesión abierta en la aplicación.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

