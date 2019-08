Spotify lanza herramientas exclusivas para 'podcasters' 

La plataforma de música vía streaming Spotify anunció este miércoles la llegada de Spotify for Podcasters, un segmento nuevo dedicado a los creadores de contenido que habilitará opciones para los creadores de podcast.



Aunque no se trata de las mismas funcionalidades que tiene la empresa en su espacio de Spotify for Artist, sí es una propuesta para conquistar a los creadores de contenido en este formato y ampliar su comunidad. Durante la prueba beta de las funcionalidades más de 100.000 voluntarios tuvieron acceso.

Spotify para Podcasters, que empieza a estar disponible para creadores alrededor del mundo, habilitará métricas detalladas y perfiles de audiencia. También estrena una cuenta de Twitter y un blog, S4P, dedicados a información relevante para los creadores de contenido. La plataforma habilitará también una opción con la que los creadores de podcasts podrán ver a los principales músicos y artistas que sus seguidores escuchan.

Según la firma, se espera que en los próximos meses lleguen nuevas herramientas y el segmento evoluciones de acuerdo a su interacción con la comunidad.



"Spotify for Podcasters fue construido para empoderar a la comunidad creadora de podcast e innovar continuamente y compartir su trabajo con el mundo", reza el comunicado oficial, publicado en el blog de la compañía.

El espacio incluye, entre otras, un módulo de analítica con un espacio para analizar el contenido propio y ahondar en datos demográficos y de engagement de su audiencia, con métricas como: el promedio de reproducciones, el promedio de escucha y el total de oyentes.



Quienes deseen acceder a Spotify para Podcasters deberán inscribirse en la plataforma y podrán informarse en la cuenta @ForPodcasters (en inglés).

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET