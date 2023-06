Snaptube es una aplicación que ofrece la capacidad de descargar contenido en varios formatos y resoluciones, lo que permite a los usuarios seleccionar la calidad deseada antes de guardar los archivos en sus dispositivos para verlos sin conexión.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, esta aplicación se ha visto envuelta en cierta controversia desde hace un tiempo, lo que ha hecho que muchos usuarios se pregunten si Snaptube es seguro.

Para descargar videos de YouTube se considera que no hacen falta aplicaciones, ya que muchas páginas web permiten al usuario realizar esta función. Incluso la propia plataforma de YouTube la ofrece dentro de su opción premium.



Ahora bien, con apps de terceras empresas se puede conseguir la misma función, tal como ocurre con Snaptube, un popular cliente de YouTube no oficial, que acumula millones de descargas y del que se considera que no es seguro, debido a que ha sido descubierto cometiendo algunas irregularidades.

Snaptube no está disponible en la tienda oficial de aplicaciones de Android y Apple. Foto: iStock

De acuerdo con lo demostrado por la plataforma de seguridad 'Secure-D', tras analizar el comportamiento de Snaptube, encontró que esta ejercía distintas funciones sin comunicárselas al usuario.



El comportamiento malicioso se ejercía gracias a la inclusión de un kit de desarrollo integrado en Snaptube. Dicho SDK se encargaba de acceder a un servidor de control desde el que se realizaban las siguientes tareas.

-Clicks publicitarios fraudulentos: Snaptube descargaba anuncios en segundo plano y sin mostrárselos al usuario, realizaba clicks por él en dicha publicidad.



-Suscripción a servicios de pago: la aplicación suscribía de manera fraudulenta al usuario a distintos servicios de pago.

Algunas versiones de Snaptube han sido señaladas por violar las políticas de derechos de autor. Foto: iStock

Cabe destacar, que en ambos casos, no se instalaban programas maliciosos ni se ponía en riesgo la integridad del dispositivo, sin embargo, sí se vulneraban los derechos del usuario al generar ingresos ilícitos y sin algún tipo de consentimiento.

La firma de seguridad 'Secure-D', recomendó a quienes tienen esta aplicación, que lo mejor es que se deshagan de ella y tomen precauciones. Además, que no se arriesguen a bajar aplicaciones que no están en la Play Store o en la App Store.

Dicho lo anterior, al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, existe la posibilidad de que se encuentre con versiones modificadas o falsificadas de esta app que puedan contener malware o software malicioso.

Por otra parte, debe tener en cuenta que descargar contenido con derechos de autor, como videos de YouTube, puede incurrir en la infracción de las leyes de derechos de autor en algunos países.



Por lo tanto, si decide utilizar Snaptube u otras aplicaciones similares, asegúrese de comprender las leyes de derechos de autor en su país y tenga en cuenta los posibles riesgos asociados.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

