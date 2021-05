Snapchat suspende servicios tras demanda por suicidio de adolescente

Snapchat tomó la decisión de suspender las apps de mensajería YOLO y LMK después recibir una demanda por parte de la madre de una menor que se quitó la vida tras ser víctima de bullying en las plataformas.



El trágico suceso se registró en Oregon en 2020 y la madre de la menor argumentó en la demanda que tanto Yolo como LMK no cumplieron con sus propios términos y condiciones y las plataformas "facilitan el bullying hasta un límite que deben considerarse peligrosas", según explica Los Angeles Times.



"Debido a las graves acusaciones levantadas por la demanda, y por la abundancia de precaución por la seguridad de la comunidad de Snapchat, vamos a suspender Yolo y LMK mientras investigamos estas reclamaciones", dijo un portavoz de Snap.



Ambas plataformas permiten crear encuestas y dinámicas de preguntas y respuestas completamente anónimas.



Según explica 'The Verge', en junio del año pasado, cuando la menor Carson Bride fue encontrada muerta, se encontró en el historial de búsqueda de su celular la consulta 'revelar nombre de usuario de Yolo'. Según se estableció, la menor había estado recibiendo mensajes y comentarios sexuales que fueron catalogados como matoneo.



La demanda explica que no quiere 'castigar' a quienes enviaron los mensajes sino a las compañías que facilitaron la situación.



