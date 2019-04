Snapchat le apunta a los videojuegos y refuerza el contenido propio

Snap anunció un plan para llevar videojuegos a su aplicación de fotografías efímeras y presentó nuevas series originales este jueves en un movimiento que apuesta por atraer a usuarios con mayores opciones de entretenimiento dentro de la aplicación.



La compañía realizó el anuncio durante un evento en West Hollywood, California, en el que presentó seis juegos personalizados para la aplicación móvil, de los cuales uno, llamado Bitmoji Party, fue producido en la empresa.

Desde hace dos años, la compañía ha enfrentado una dura competencia en el mercado de las redes sociales y no ha tenido un crecimiento masivo de usuarios. Entre sus esfuerzos, la compañía ha diversificado sus desarrollos con videos, filtros y programas de entretenimiento que sean atractivos para su base actual de 186 millones de usuarios activos diarios. Meses atrás, la compañía empezó a vender anuncios de videos de seis segundos que los espectadores no podían omitir.



Snap anunció los juegos al final de una presentación donde, además, presentó 10 nuevas series originales, incluyendo un programa diario de noticias de BuzzFeed. Desde el año pasado, cuando presentó su primera lista de series, Snap ya alberga programas diarios de NBC de Comcast y de ESPN de Walt Disney.



"El año pasado, los juegos móviles eran una industria de 77.000 millones de dólares", dijo el jueves Will Wu, un ejecutivo de la aplicación que estuvo involucrado en la creación de la plataforma de juegos. El camino de Snapchat en los videojuegos inició con pruebas de realidad aumentada dentro de la aplicación, y con la adquisición de un estudio de juegos australiano llamado Prettygreat por 8,6 millones de dólares.



Precisamente el equipo de Prettygreat fue el que desarrolló Bitmoji Party, un juego, propio de Snap, en el que los usuarios compiten entre si para escapar de zombies o permanecer encima de un cilindro giratorio. Dado que la mensajería es la función más utilizada por los usuarios, los primeros juegos están diseñados para ser jugados con amigos. Por ejemplo el juego móvil Alphabear pide a los usuarios que trabajen juntos para deletrear palabras y construir una aldea personal de osos.



"Hoy en dia hay cientos de miles de juegos disponibles para nuestros telefonos", dijo Wu. "Pero, curiosamente, con todos esos juegos, no hay ninguno que facilite a los amigos jugar juntos".



Los nuevos juegos están diseñados para personas entre 13 y 34 años, que es la audiencia principal de Snap.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg