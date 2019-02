Snap supera las bajas expectativas y sus acciones reputan más del 20%

En medio de la mala racha, Snap, la empresa creadora de la red social de fotografías efímeras Snapchat, dijo que la cantidad de personas que usan su aplicación se mantendría en los niveles actuales durante este trimestre. El anuncio, que para otras compañías no sería positivo, alivió los temores de los analistas en la bolsa y dispararon la valorización de sus acciones en más del 20 por ciento.

Snap ha estado en dificultades practicamente desde que salió a la bolsa en marzo de 2017. La feroz competencia con Instagram, propiedad de Facebook, el estilo de liderazgo de su creador, Evan Spiegel, la fuga de talentos y hasta el descontento de los usuarios con el rediseño de la aplicación le han mantenido en una difícil posición ante los ojos de los analistas.



En el informe sobre el cuarto trimestre, Snap superó las expectativas en Wall Street con 186 millones de usuarios activos diarios, sin cambios con respecto al trimestre anterior. Aunque el anuncio de no perder usuarios desde el trimestre anterior fue positivo, según reportó Reuters, se estima la pérdida de al menos un millón de usuarios frente al mismo trimestre del año anterior. La expectativa promedio de los analistas fue de 184,91 millones, según datos de Refinitiv.

"No prevemos una disminución secuencial en los usuarios activos diarios en el primer trimestre de 2019", dijo Lara Sweet, directora financiera interina de Snap, durante una llamada con analistas después de informar los resultados. La ejecutiva se presentó en reemplazo de Tim Stone, jefe financiero de Snap, que renunció en enero. Sweet no dio una perspectiva específica sobre los números de usuarios. En menos de dos años, Snap ha tenido la baja de dos jefes financieros.



Según el reporte, los ingresos publicitarios de Snap aumentaron en un 36 por ciento con 389.8 millones de dólares, superando la estimación promedio de Wall Street de 377.52 millones.



Tras el anuncio, las acciones de Snap subieron un 22 por ciento, cotizando a 8.62 dólares por acción. Desde hace meses, Snap no logra superar la barrera de los 10 dólares por acción. Aunque el resultado es esperanzador para algunos, el punto alcanzado esta semana sigue siendo menos de la mitad del precio de oferta pública inicial de 17 dólares.

Aunque la compañía evitó un tercer declive trimestral consecutivo en los usuarios luego de su rediseño, algunos cuestionan la capacidad de la red social para crecer.



"El mayor problema de Snap sigue siendo que carece de atractivo más allá de su base de usuarios central y no tiene una dirección visible sobre cómo expandir o pivotar su aplicación más allá de la demografía de menores de 35 años", dijo Jessica Liu, analista de marketing de Forrester a Reuters.

Un rediseño no tan estrepitoso

Una de las nuevas apuestas de Snap para recuperarse es su nueva aplicación de Android. Según comentó Evan Spiegel, durante una llamada son agencias, Snap reconstruyó su aplicación en ese sistema operativo porque tenía más errores y una peor experiencia de usuario que su aplicación para el sistema iOS.



La aplicación renovada sería clave para obtener nuevos usuarios en mercados donde los dispositivos que ejecutan el sistema Android de Google son mucho más populares que los iPhones.



"Hay aproximadamente 2 mil millones de personas que están en Android y no tienen Snapchat", dijo Spiegel. "Si podemos tomar incluso un pequeño porcentaje de eso, sería una gran diferencia".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters​