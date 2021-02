Tenga cuidado: reto viral en TikTok es usado para violar su privacidad

La plataforma china de videos TikTok está llegando cada vez más lejos con sus retos virales. Son varias las polémicas en las que se ha visto envuelta esta red social debido a que los ‘challenges’ que surgen en esta pueden ser peligrosos o poco éticos.



Por ejemplo, el pasado mes de enero una niña italiana, de 10 años, murió asfixiada tras hacer el 'Blackout challenge' ('Desafío del apagón').



Ahora, en las últimas semanas ha surgido un nuevo reto que es usado para violar la privacidad llamado ‘Silhouette Challenge’ (‘Reto de la silueta’).



Inicialmente surgió como una propuesta para mostrar, principalmente, las distintas formas que existen de los cuerpos femeninos. Sin embargo, ya se ha advertido sobre los peligros de hacerlo: se pone en riesgo la privacidad e intimidad de los usuarios de la plataforma.



De hecho, las personas que realizan este reto pueden llegar a ser víctimas de violencia sexual.



¿En qué consiste este reto?

Al comienzo de la grabación generalmente se observa a una mujer desarreglada, sin maquillaje y ropa holgada, que se mueve al ritmo de la canción ‘Put Your Head On My Shoulder’ (1959), de Paul Anka.



Luego, cuando surge un cambio en el ritmo, se pone un filtro de luz roja en la grabación y la persona en cuestión aparece bailando desnuda o semidesnuda.



Esto con el fin de que los espectadores puedan apreciar su silueta, consiguiendo un efecto muy similar al de los créditos iniciales de las películas de James Bond, con poses que resaltan sus piernas, cintura, busto o cola.



¿Por qué es peligroso?

Aunque su objetivo principal es que el usuario se sienta orgulloso de su propio cuerpo y se incremente su autoestima, el reto se ha convertido en un arma de doble filo que están usando personas inescrupulosas para beneficios propios.



En redes sociales y en internet están comenzando a abundar tutoriales, realizados principalmente por hombres, que enseñan el paso a paso de cómo quitar el filtro rojo para dejar al descubierto los cuerpos de las mujeres y así poderlas ver desnudas.



Este tipo de acciones contribuyen a la violencia sexual dentro de la esfera digital y pueden comprometer seriamente a las personas que aparecen en los videos, que pueden llegar a ser víctimas de chantaje y otras lamentables acciones.



A pesar de la polémica, hay usuarios en TikTok que siguen participando en el reto. Uno de estos fue la cantante mexicana Thalia, quien se grabó usando un apretado vestido de baño para evitar cualquier inconveniente.



Sin embargo, los comentarios negativos y las críticas no se hicieron esperar e internautas señalaron su irresponsable actuar.



