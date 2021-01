Signal, la app de mensajería que recomienda Elon Musk y usa Snowden

En medio de todo el debate que se ha generado en redes sociales por las nuevas políticas de la popular aplicación de mensajería WhatsApp han surgido algunas recomendaciones sobre otras plataformas que prestan un servicio similar.

En esa polémica, el empresario tecnológico y hombre más rico del mundo, Elon Musk, escribió dos palabras en su cuenta de Twitter: “Usen Signal”. Con este escueto mensaje y sin mayores explicaciones, Musk despertó un interés masivo en la aplicación, reflejado en el aumento de las descargas.



En los últimos días Signal se convirtió en la app más descargada en Apple Store y Google Play. Según la plataforma especializada Sensor Tower, en solo dos días alcanzó más de 100 mil nuevos usuarios.



Signal fue creada por una organización sin fines de lucro de propiedad cerrada y cuenta con un sistema de donaciones, incluso Musk durante el año pasado realizó un aporte económico a la plataforma y ha señalado que espera en un futuro dar más dinero para que siga funcionando.



La aplicación cuenta con código abierto y está enfocada en mantener la privacidad. Foto: Signal

Pero Musk no es el único personaje público que ha hecho mención de la app, el presidente de Twitter, Jack Dorsey, indicó que le gusta porque “está bien construida”.



“Confío en Signal porque está bien construida, pero lo que es más importante, porque es de código abierto, revisado por pares y financiado en su totalidad por subvenciones y donaciones”, indicó Dorsey.



Así mismo, el exagente de la CIA, Edward Snowden, señaló que la utilizaba todos los días.



¿Qué es lo diferente en la aplicación?

La plataforma de mensajería instantánea señala que su enfoque principal es la privacidad. Cuenta con funciones muy similares a las de WhatsApp, es decir permite compartir mensajes de texto, así como archivos multimedia de fotos, audios y videos. También está habilitada para videollamadas.



Su servicio es gratuito y las comunicaciones, al igual que WhatsApp, están cifradas de extremo a extremo, por lo que a los mensajes solo pueden acceder los usuarios y no quedan almacenados dentro de los servidores de la organización, únicamente en el dispositivo de la persona.



Algo que han destacado, es que la aplicación a diferencia de otras apps no recopila tantos metadatos. Según ha manifestado Signal, ellos únicamente guardan el número de teléfono de la cuenta y la última conexión realizada por el usuario. Además, permite que la persona oculte la dirección IP desde donde realiza la conexión.



Por otro lado, la plataforma permite que los usuarios seleccionen si quieren que sus mensajes se autodestruyan después de cierto tiempo o que el destinatario lo lea. También cuenta con la opción de bloquear las capturas de pantalla en los chats.

