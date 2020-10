SIC sanciona a Rappi por violar las normas de protección al consumidor

Este lunes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, impuso a la empresa Rappi S.A.S. una multa de 1.755'606.000 millones de pesos, lo que es equivalente a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por violación a las normas de protección al consumidor y también una multa por 702 millones de pesos al incumplir una orden administrativa impartida por la SIC en 2019.



(Lea también: SIC ordena a TikTok cumplir con el estándar de protección de datos)

Según explican, la decisión, que fue tomada mediante Resolución No. 65205, se da luego de comprobar que Rappi actuaba en el mercado colombiano no como un portal de contacto, como lo afirmó durante el trámite administrativo, sino como un portal proveedor de bienes o servicios que ofrece, comercializa y distribuye, con ánimo de lucro, mediante el empleo de una plataforma de comercio electrónico.



En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que al estudiar el modelo de negocio estableció que Rappi sí percibe ingresos por las transacciones y las relaciones de consumo que se llevaban a cabo a través de su plataforma.



Además, que el pago que el consumidor hace por el producto lo recibe Rappi S.A.S. a través de la plataforma y posteriormente y de forma semanal (Rappi Prime), ésta reparte los valores obtenidos a los aliados comerciales, descontando, entre otros, el valor por uso y alquiler de la plataforma, compensaciones por retrasos, órdenes incompletas o erróneas, así como por demoras en los tiempos de entrega

de los productos comercializados.



(Además: La orden de la SIC contra Google por incumplir protección de datos)



Así mismo, la SIC dijo que la plataforma percibe ingresos por los servicios que ofrecen sin intervención de los aliados, en los servicios como el 'Rappi antojo', 'Rappi cash' y 'RappiPrime'. Y que tiene métodos de pago propios como los RappiCréditos y RappiPay.



Por otro lado, la SIC estableció que se prevale de la figura del 'Rappitendero' para perfeccionar la relación de consumo, "porque al ser proveedor tiene a su cargo no sólo el ofrecimiento y comercialización de los productos, sino la entrega de los mismos, para lo cual pone a disposición de dichos mensajeros una plataforma denominada Rappitendero a través de la cual les indica las condiciones de tiempo, modo y lugar para que se surta la entrega de los productos".



Y que tiene la facultad de modificar la información pública de precios de los bienes y/o servicios que están en su plataforma y realiza el trámite de reversión de pagos. Así como el poder de modificar de manera unilateral los precios de los productos.



Conforme con esto, la SIC estableció que en "los términos y condiciones en donde se previó el incremento del valor de los productos exhibidos hasta en un 10 % y además se probó que obtiene una ganancia derivada del sobrecosto del precio de los mismos".



(Además: Multa a Movistar por consultas sin autorización en centrales de riesgo)



La SIC afirmó que la empresa no suministró de manera clara, suficiente, oportuna, precisa y veraz la información relacionada con los precios expuestos visualmente en su plataforma de comercio electrónico, ni garantizó el derecho que les asistía a los consumidores a solo pagar el precio anunciado.



Y que tampoco suministró de forma suficiente la información correspondiente a las vueltas correctas, toda vez que al incluir en su modelo de negocio la devolución de vueltas en 'RappiCréditos' y no en la moneda de curso legal, estaba obligado a informar suficientemente dicha disposición, a efectos de garantizar la información mínima para la adopción de decisiones de consumo razonables e informadas.



Y agregó que también incluyó cláusulas abusivas que limitaban su responsabilidad, implicaban renuncia de derechos de los consumidores, presumían la manifestación de su voluntad y restringían o eliminaban su facultad de hacer efectivas las garantías ante Rappi.



(También: Celulares 5G: ¿qué tanto se pueden aprovechar en el país?)



"No informó de manera previa a los consumidores en las transacciones de venta a

través de métodos a distancia, la existencia de los derechos de retracto y la reversión

del pago, ni el trámite de los mismos. Ni garantizó el derecho de reversión de pagos que les asistía a los consumidores, al no efectuar oportunamente los reembolsos dentro de los términos legales establecidos".



Por último, la Superintendencia señaló que Rappi no garantizó el derecho que les asistía a los consumidores de recibir productos y servicios con calidad, encontrándose probadas fallas en la prestación de los servicios postventa, que enumeran en demoras en la entrega de los pedidos, cancelación de productos, no aplicación de cupones, no devolución del dinero, omisión en el cargue los 'RappiCréditos', no entrega de productos, entrega de productos diferentes a los solicitados o en mal estado, cobros injustificados, entre otros.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET