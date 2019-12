SIC pide suspender a Uber inmediatamente en Colombia

La Superintendencia le dio la razón a COTECH - empresa proveedora de Taxis Libres, que había demandado a Uber por competencia desleal, la sanción es de efecto inmediato, pero la empresa puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá.



Según la SIC, Uber prestaría el servicio de transporte público individual de pasajeros y al creer oferta y poner a disposición de los usuarios el servicio, estaría violando las normas que regulan el mercado y generando una ventaja "significativa" que crea una desviación de la clientela de COTECH

La orden de la Sic demanda que de manera inmediata Uber cese los actos de competencia desleal y que cesen la utilización de contenido de acceso y prestación del servicio de transporte individual.



La decisión fue tomada en una audiencia celebrada el día de hoy y sus efectos son de inmediato cumplimiento, señala la SIC.



La aplicación de la SIC, además de que puede ser objeto de recursos legales, enfrenta un gran reto: cómo va a cumplir. Esto por tratarse de una plataforma tecnológica y porque -de hecho- el servicio de Uber no es legal en Colombia, pese a que es utilizado por millones de personas. El bloqueo de esta plataforma debería ser realizado por el MinTic.



Uno de los apartados de la decisión de la SIC en esta materia podría generar polémicas al pedirle a los operadores de telefonía móvil y operadores de telecomunicaciones que suspendan a la aplicación dado que se trata de una decisión de competencia desleal y no de un tema de legalidad o contenido prohibido en Internet, según la legislación colombiana.



Según la SIC, las operadoras tendrían inicialmente un total de hasta 30 días para bajar el contenido, sin embargo, los operadores no se han pronunciado al respecto, pero podrían apelar esa decisión.



Noticia en desarrollo...





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET