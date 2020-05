SIC investigará 'apps' de domicilios por presuntas irregularidades

En un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, requirió a las plataformas Rappi, Uber Eats, iFood y Domicilios.com para verificar "el ejercicio pertinente de los derechos de retracto y reversión de pago debido a los problemas que se presentaron el domingo del Día de la Madre".(¿Por qué colapsaron las 'apps' de domicilios en el Día de la Madre?)

Según la SIC, este requerimiento se hace por los inconvenientes relacionados con el "incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos, falta de información y confirmación de pedidos, demoras en la devolución de dinero de productos no entregados, descuentos en tarjetas de crédito cuando la orden no fue tomada o el

producto no fue entregado a satisfacción, entre otras".



En ese sentido, la Autoridad les solicitó a las plataformas que le informe el número máximo de transacciones que dichas sociedades tenían previstas recibir a través de sus plataformas durante el Día de la Madre.



Además, de "las acciones previstas para cumplir con todas las solicitudes realizadas por los consumidores con ocasión de esta celebración, el procedimiento utilizado para establecer los tiempos estimados de entrega de los productos, la forma como informaron en tiempo real a los consumidores las modificaciones de los tiempos de entrega prometidos, así como el procedimiento establecido para que los consumidores pudieran ejercer sus derechos de retracto y a la reversión del pago".



Así mismo, les solicitó la remisión de las PQRs (Preguntas, Quejas y Reclamos) presentadas, en conjunto con el trámite dado a cada una de ellas, la solución brindada a los consumidores y las solicitudes de reversión del pago recibidas.

De acuerdo con la SIC, en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, falta de calidad e idoneidad de bienes y servicios, desconocimiento de los derechos de retracto y reversión del pago u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV (1.961 millones de pesos aproximadamente).



Por otro lado aseguran también que podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV (980 millones de pesos aproximadamente) en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento realizado por la Supercomercio.

