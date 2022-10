Entre todas las novedades que ha tenido la compra de Twitter por parte de Elon Musk, la red social se prepararía para tener una suscripción de servicio y con ella se pretende reducir la cantidad de anuncios que aparecen en la plataforma, y así comenzar a cobrar por la verificación de cuentas.



De acuerdo con The Verge, Musk quiere cobrarle a los usuarios verificados $20 dólares por mes y haría parte de un servicio de pago llamado Twitter Blue, que actualmente cuesta 4,99 dólares al mes.



El servicio se conocería el 7 de noviembre y si los ingenieros no lo lanzan en esta fecha, se enfrentan a ser despedidos. Además, se les informó del proyecto el 30 de octubre.



En Twitter hay cerca de 400.000 usuarios verificados y como los informes de los 'bots' señalan que representan el cinco por ciento de todos los usuarios, Musk piensa que menos de 16 millones de usuarios pueden ver la gran mayoría de los anuncios que tiene la plataforma, así que la estrategia estaría enfocada en ese sentido.

El empresario ha dicho que todo el proceso de verificación se está renovando en este momento y aunque Twitter Blue de momento solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, no se sabe qué ocurrirá en los países en los que todavía no está habilitado el servicio de pago.



Según Mashable, los usuarios verificados solo tendrán 90 días para suscribirse o perder su marca azul con la entrada en vigor de la nueva política de la plataforma.

La libertad de expresión

El multimillonario acaba de adquirir la red social por miles de millones de dólares. Foto: AFP

La adquisición de Twitter por parte de Musk ha hecho que muchos usuarios pongan a prueba la plataforma y la promesa del magnate de "libertad de expresión", incluso

se esperan cambios en la supervisión del contenido para que la puedan utilizar los menores de edad.



En ese sentido, el magnate consideró la posibilidad de ofrecer distintas versiones de Twitter de acuerdo con las distintas opciones según la edad.



El empresario explicó que sería como las recomendaciones de las películas: PG (con supervisión paterna) y R (para mayores de 18 años).



Incluso Musk ha entrado en discusiones sobre la veracidad de los tuits, ante una historia del New York Times acusándolo de publicar un enlace a una historia falsa sobre el asalto a Paul Pelosi en San Francisco.



El titular decía: "Elon Musk, en un tuit, comparte un enlace de un sitio conocido por publicar noticias falsas". Musk bromeó: "Esto es falso: *no* twitteé un enlace al New York Times".

