Here For You: Herramienta de Snapchat ofrece recursos en salud mental

La aplicación con soporte multimedia de imagen, video y filtros de realidad aumentada Snapchat anunció el adelanto de su herramienta de búsqueda 'Here For You' que ofrece recursos de expertos en salud mental cuando los usuarios buscan temas de depresión, acoso, suicidio y ansiedad.

La red social tomó la decisión de adelantar la fecha de lanzamiento para ayudar a los usuarios que pueden sentirse ansiosos o estresados ​​en medio de la pandemia del coronavirus.



Originalmente la fecha de lanzamiento estaba programada para abril, pero ahora Snapchat espera que la herramienta de búsqueda esté disponible para todos los usuarios de la red social la próxima semana.

La compañía también ha agregado una sección específica de coronavirus a la herramienta que proporcionará Snapchatters del Ad Council, la Organización Mundial de la Salud y otros socios que están creando contenido sobre la ansiedad específicamente relacionada con el coronavirus.

Según un portavoz de la plataforma "Here For You nació a raíz de estudios que muestran que conectarse con amigos, ya sea en persona o en línea, a menudo es la mejor defensa contra los sentimientos de soledad y ansiedad".

También afirmó que los Snapchatters están profundamente interesados ​​en comprender estos problemas y cómo pueden apoyar a los amigos que están luchando con ellos.



Snapchat tiene una de las audiencias más jóvenes de cualquier plataforma de redes sociales. Llega al 90 por ciento de los jóvenes de 13 a 24 años , un grupo especialmente vulnerable a la intimidación o al contenido sugestivo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET