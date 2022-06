El pasado Julio, Spotify implementó una nueva categoría, dentro de sus listas de reproducción, con las canciones más escuchadas en la plataforma de streaming, se llama el Billion Club que incluye canciones que superan las mil millones de reproducciones. A este selecto club se unió Shakira con su 'Hips don't lie'.

Pero el éxito de la barranquillera en las plataformas de streaming de sonido, no se limita a Spotify y si bien en el club del billón acompaña a canciones como ‘Bohemian Rapshody’, de Queen, ‘Everything I wanted’, de Billie Eilish, ‘Without me’, de Eminem, y ‘Viva la vida’, de Coldplay hay otros de sus éxitos que se destacan.





Las cinco playlists más escuchadas en spotify son :



1. This is Shakira



2. Shakira - Antiguas’



3. Shakira Exitos - Shakira Grandes Éxitos en Español



4. Shakira - Viejitas buenas



5. Shakira - No



Y las diez canciones más escuchadas de Shakira en la plataforma son :



1. Te Felicito



2. Antología



3. Hips Don’t Lie



4. Loba



5. La Tortura (feat. Alejandro Sanz) (Album)



6. Dia de Enero



7. Clandestino



8. Me Gusta



9. Inevitable



10. GIRL LIKE ME

En el caso de Dezzer, las listas están así :



1. 100% Shakira



2. 00 Latin Music Shakira



3. Throwback Pop of Shakira



4. Shakira movidas



5. Las románticas de Shakira - 90′s y 2000′s



Y las canciones más escuchadas:



1. Te Felicito



2. Dia de Enero



3. Antología



4. Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)



5. GIRL LIKE ME



6. Inevitable



7. Me Gusta



8. Estoy Aquí



9. La Tortura (feat. Alejandro Sanz) (Album)



10. Don’t Wait Up

Así está la colombiana en Amazon Music:



1. Best of Shakira



2. Trapeando ando



3. REDISCOVER Shakira



4. Shakira románticas



5. Bailables de Shakira



Y las canciones más escuchadas:



1. Te Felicito



2. Estoy Aquí



3. Antologia



4. Un Poco De Amor



5. Donde Estas Corazon



6. Que Me Quedes Tú



7. Ciega, Sordomuda



8. Si Te Vas



9. No Creo (En Vivo)



10. Inevitable

Además, recientemente el sencillo de 'Te Felicito' que hace Shakira y Rauw Alejandro es el mayor ganador en Top Songs Global de Spotify.

