Tik Tok, la red social de videos china que conquista a los jóvenes

Videos cortos pero virales: coreografías, ‘sketches’, doblajes de series y fonomímica de canciones famosas en videos breves. Todo esto está proliferando por internet y tiene su origen en Tik Tok, la red social de videos que ha venido desde China dispuesta a liderar el podio. Y de momento, sobre todo entre los nativos digitales, lo está logrando.



Todo empezó cuando en septiembre de 2016, ByteDance, la empresa tecnológica de Zhang Yiming –uno de los hombres más ricos del mundo– lanzaba al mercado chino Douyin (que significa vibración musical), una ‘app’ de videos cortos que había sido desarrollada en solo 200 días.

La apuesta era simple: una mezcla entre Instagram y Snapchat que permitía hacer videos cortos a los que se les podía poner filtros, efectos y ‘stickers’ decorativos. Además, se podía usar para hacer fonomímicas (la música tiene un papel protagonista en la aplicación) o simular doblajes. Y todo, con una sola mano.



En solo un año cosechó 100 millones de usuarios y se veían mil millones de videos, de no más de 15 segundos, cada día. En China mantuvieron su nombre original… Pero decidieron rebautizarse para el salto internacional, con lo que se gestó Tik Tok.



Así, a finales de 2017, ByteDance compró Musical.ly, la que fusionó con Tik Tok en 2018 para así aprovechar la base social de usuarios en Estados Unidos. Ese fue el empujón final para una gran expansión que, tal vez, nadie habría esperado inicialmente: de una gota de agua nació un tsunami digital imparable.



De este modo, Tik Tok pasó a estar disponible en 150 países y 75 idiomas en 2018. Ese mismo año, ya contaba con 500 millones de usuarios. De hecho, durante el primer trimestre de ese año registró 45 millones de descargas en la tienda de Apple. Y más de 300 millones hicieron lo propio a lo largo de todo el año en Google Play.

Líder en descargas

Con semejantes cifras, parece natural que en el informe ‘Store Intelligence Data Digest’ de Sensor Tower Tik Tok apareciera como la cuarta ‘app’ más descargada en todo el mundo durante el último cuatrimestre del año pasado.



Es la misma posición que ocuparía si en la lista solo se tuviera en cuenta a Google Play, donde solo fue superada por WhatsApp, Messenger y Facebook, quedando por encima de Instagram, YouTube, Netflix o Spotify, entre otras. No obstante, en la lista de iPhone se sitúa como líder, por encima de todas las demás.



La plataforma es líder entre las ‘apps’ de videos cortos en Asia, y su éxito, pasando por Estados Unidos, se ha extendido por todo el mundo.



En el ‘Digital in 2019’, publicado por We Are Social y Hootsuite, se desvela que, por ejemplo, en España está en el top 5.



En América Latina, su popularidad también crece día a día. Y ya empieza a haber ‘tiktokers’, nombre que reciben los influenciadores de esta red social, como la argentina Cande Copello: “Mi público era de Estados Unidos, y ahora tengo audiencia de toda América Latina”, asegura.



En España, las reinas de Tik Tok son Twin Melody (Aitana y Paula Etxeberria), unas gemelas vascas cuyo éxito en la plataforma les ha permitido publicar sencillos o abrir un canal de YouTube: “Si quieres abrirte paso en la música, tienes que estar tanto en Tik Tok como en YouTube”, dijo Aitana en una entrevista con ‘Watmag’.



Los principales usuarios y seguidores de esta 'app' son los nativos digitales, tanto ‘millennials’ como, principalmente, ‘centennials’ (generación Z): “Tik Tok está diseñada para encandilar a los adolescentes”, dijo a ‘Efe’ Ferran Lalueza, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya.



“El público adulto la mira con las cejas arqueadas”, añadió el experto, quien comentó que “es la primera vez que una aplicación social china triunfa entre los usuarios occidentales”.

Si quieres abrirte paso en la música, tienes que estar tanto en Tik Tok como en YouTube FACEBOOK

TWITTER

‘Fresca y divertida’

Lalueza también explicó el porqué: “Es nueva, fresca, divertida, intuitiva y resulta muy atractiva para los adolescentes, que son el segmento de público que marca tendencia”.



Además, puede ser la primera de muchas otras plataformas asiáticas que vienen, pues, según este experto, “por primera vez tenemos indicios de que una iniciativa desarrollada para la cultura oriental funciona con éxito fuera de su entorno, y esto puede abrir la puerta a que más plataformas chinas intenten llegar al mercado occidental”.



¿Será esta fiebre algo temporal o Tik Tok ha venido para quedarse? “Hacer pronósticos en el mundo de las redes sociales siempre es muy arriesgado”, dice Lalueza a ese respecto.



De momento, Facebook ya ha dado un primer aviso al presentar Lasso, una ‘app’ de funcionamiento y características muy similares a las del titán asiático.



El docente subrayó que “uno de los retos que tiene por delante esta red social es traducir este crecimiento en dinero”.



A ese respecto, la plataforma ya incluye anuncios publicitarios. Y hay que decir que su empresa matriz, ByteDance, está valorada en más de 75.000 millones de dólares, un precio superior a Uber, según marketing4ecommerce.net. Uber era líder del listado de las ‘startups’ más valiosas del planeta.



Todavía es pronto para saber si este tsunami en forma de ‘app’ dará lugar a un océano permanente. Pero una cosa ya está clara: como mínimo, hoy por hoy es la red social de moda entre los jóvenes.

Es nueva, fresca, divertida, intuitiva, y resulta muy atractiva para los adolescentes, que son el segmento de público que marca tendencia FACEBOOK

TWITTER

El nuevo rey de un imperio multifacético

Con 35 años de edad, Zhang Yiming es uno de los 25 hombres más ricos de China. Es ingenierio de software de la U. de Nankai y CEO de ByteDance, una de las plataformas de contenido más grandes de ese país. También posee Toutiao, la 'app' de noticias más popular de China, que cuenta con más de 700 millones de usuarios y de otras 'apps' de entretenimiento. Su empresa va camino de ser valorada en más de 75.000 millones de dólares.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias