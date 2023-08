A finales del 2022, la compañía matriz de Facebook aceptó pagar 725 millones de dólares para responder a una serie de demandas grupales en relación con la privacidad de sus usuarios los últimos 16 años.



El proceso corresponde a las acusaciones sobre la autorización ilegal que concedió la plataforma a terceros para acceder a los datos personales de sus suscriptores.

La demanda inició en 2018, tras conocerse que la información de 70 millones de internautas estadounidenses fue compartida de manera incorrecta con la consultora política, Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña presidencial de Trump en 2016.



De acuerdo con 'The New York Times' y 'The Observer', "esta información fue utilizada para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE.U".



En ese sentido, la corte determinó que los usuarios que estuvieran activos entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, tienen plazo de presentar su solicitud de remuneración antes del 25 de agosto del presente año.



Cómo se debe presentar la solcitud

Las personas radicadas en Estados Unidos y que hayan utilizado la plataforma de Meta durante ese tiempo, deben diligenciar un formulario antes de las 23:59 horas de la fecha anteriormente mencionada, según 'CNN'



Vale recordar que el valor de la remuneración depende de la cantidad de personas que hayan presentado la solicitud, del tiempo activo en la plataforma de cada internauta, y del fondo neto del acuerdo, luego de restar los gastos administrativos y legales.

