Usuarios y conductores pueden seguir usando Uber ¿hasta cuándo?

En medio de voces que defienden la existencia de plataformas tecnológicas para transporte compartido como Uber y la resistencia del gremio de transporte tradicional, usuarios y conductores de esta aplicación siguen usando el servicio con relativa normalidad.



La situación se debe, como han señalado expertos, a que la decisión de la SIC que juzga a Uber como competidor desleal frente a una demanda del gremio de taxistas Cotech (operadores de Taxis Libres) no se refleja en obligaciones legales para pasajeros o sociosconductores sino para Uber como tal.

Por una parte, la decisión de la SIC, que ya fue apelada por Uber, es de primera instancia, y será el Tribunal Superior de Bogotá quien finalmente decida si la empresa de tecnología puede o no seguir operando en el país. Este proceso, según algunos juristas puede tomar meses, como mínimo.



Así mismo, aunque la SIC dijo que Uber debía cesar los actos de competencia desleal de inmediato (para lo que tendría que dejar de prestar el servicio), horas después del anuncio, el superintendente, Andrés Barreto, admitió que la entidad no tiene incidencia en hacer cumplir la sentencia.



En días pasados, Pablo Márquez, exsuperintendente de Competencia de la SIC y exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones dijo a EL TIEMPO que la obligación de suspender el servicio es de Uber y no de los usuarios y que si la aplicación decide continuar operando -como al parecer ha hecho hasta ahora - el grupo de taxis que demandó tendrá que iniciar otro proceso legal. En caso de que acuda a una demanda ejecutiva, el proceso podría tardar hasta dos años en el Tribunal Superior de Bogotá.



Mientras que #UberSeQueda es tendencia a nivel nacional, la firma aún no tiene una única respuesta frente a sus acciones legales para evitar salir del país.

¿Una cuestión de minorías?

Para especialistas como Camilo Urbano la situación es una muestra del vacío que hay en términos regulatorios. "A pesar de que Colombia ha sido muy abierta a promover la innovación en las aplicaciones para este tipo de servicios, el Ministerio (de TIC) nunca ha tomado partido sobre este tipo de discusiones porque es un tema que es más de la regulación de transporte contratado", señaló.



Pero el impacto de Uber en la movilidad de la ciudad, para voces como Darío Hidalgo, investigador y docente en movilidad sostenible, se está sobrevalorando.



En el caso de Bogotá, dice el investigador, el más reciente informe de movilidad señala que del total de viajes que realizan los capitalinos (13 millones), solo un 3.3 por ciento corresponden a viajes en aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Beat y hasta Picap, denominadas 'servicios informales'.

Mientras tanto Hidalgo asegura que opciones como caminar o ir en taxi tienen alrededor de un 24% y un 5% de los viajes respectivamente.



"Solo Uber representa la cuarta parte de eso (por el orden del 1%) con alrededor de 100.000 viajes al día. En el caso de Picap el servicio es muchísimo más bajo", expresó.



Hidalgo señala que aunque las medidas de la SIC y de SuperTransporte afectan la movilidad de algunos bogotanos, "estamos hablando de menos de 50.000 personas, que son las que utilizan la aplicación para hacer hasta dos viajes diarios. Uno no puede esperar un colapso de la movilidad por este tema". Agrega además que si se unen los viajes a pie, el transporte público y los recorrido en bicicleta, entre esas tres opciones, se hacen el 67% de viajes en la ciudad.

Aunque puede no ser la opción mayoritaria a la luz de estas cifras, Hidalgo reconoce que el bloqueo a las aplicaciones podría ser una gran incomodidad para quienes en los últimos seis años, desde cuando existe Uber, se han acostumbrado a estos servicios.



"Este grupo de personas son entre 50.000 y 100.000 al día en el caso de Uber . O un total de 250.000 viajes en las otras plataformas sumando las otras opciones".



Pero Hidalgo destaca que aunque Uber no cuenta con una autorización legal para que funcione en Colombia, su suspensión en el país es una conversación que va más allá de la superintendencia y lo que se debe de priorizar es el bienestar de los usuarios y las familias afectadas, "esta plataforma ilegal genera ingresos a muchas personas".

Mientras se define la situación de Uber en el país, otras plataformas rivales siguen operando con normalidad. Por eso, Jose Stalin, director del observatorio de movilidad y logística de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que si en segunda instancia la decisión queda en firme habrá un "retroceso en el sector de servicio publico individual".



"Cuando Uber inició movió el tablero porque integró unos estándares de confiabilidad, rapidez y comodidad que aún no los consigue el sector de los taxis tradicionales. Durante años, los taxis tradicionales han tratado de competir con lo que trajo Uber en materia de seguridad y servicio. Si Uber desaparece, ya no habría urgencia de mejorar esos aspectos. Aquí estaríamos regresando a un monopolio de servicio", explica el experto.



Según Stalin, mientras que los abogados de Uber toman sus acciones en un pleito de dos partes, la resolución de la tensión jurídica podría sentar precedentes en otros sectores. "Este argumento de competencia desleal tiene una carga de profundidad alta y podría ser usada para bloquear Airbnb o Netflix en otros sectores".



Así mismo, señaló que en otras ciudades del mundo en las que se ha prohibido a Uber no se ha hecho por la ley de competencia, sino pensando en los usuarios finales.



El investigador dijo que aunque jurídicamente Uber incumple con la ley, "la ley debe acomodarse a la realidad y no lo contrario". "Creo que debería concertarse y regular en vez de prohibir. El mundo seguirá la tendencia de la conectividad, hay que colocarle normas a esa realidad para limitar los impactos en los sectores (...) Esta ley no está orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios sino a limitar la competencia", resaltó.



También prevé que el mercado absorba, en un caso hipotético de salida de Uber, tanto a conductores como a usuarios. "Hay una demanda de personas que seguirá solicitando apps como Uber. Allí opciones como Cabify o Didi podrían llenar ese espacio. Como hay una demanda creada si llegan a prohibir esas 'apps' algunos optarán por retornar a los carros particulares o a los taxis, pero tarde o temprano aparecerá otra aplicación", señaló.

