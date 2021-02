No solo existe Tinder: apps de citas para usar en San Valentín

Aunque la soledad no es un problema para muchos, ya que este tiempo resulta importante para aprender a conocerse y amarse así mismo, hay otros que prefieren contar con compañía para fechas especiales, como la del 14 de febrero.



Si está soltero o soltera, saliendo de una decepción amorosa, buscando arriesgarse para conocer a alguien nuevo o simplemente quiere pasar un buen rato con una persona en San Valentín esta nota es para usted.



Sí, ya sabemos que en Colombia San Valentín se celebra, oficialmente, en septiembre, pero son varios los ciudadanos que optan por hacerlo también en febrero. Una decisión respetable, pues cualquier día del año es bueno para recordar el amor y la amistad, más en este tiempo en el cual el aislamiento por el coronavirus nos ha alejado de las personas que apreciamos.

Entonces, para los que desean realizar algo especial el próximo domingo, pero están solos, acá les traemos una lista de aplicaciones que pueden usar. ¿Qué tal se lleven una agradable sorpresa? Hay opciones para todos los gustos.



Layk

Interfaz de la aplicación Layk. Foto: Layk

Arranquemos con una aplicación que tiene sello nacional. Esta plataforma tiene como premisa conectar a personas no solo por las fotos que ven otros usuarios, sino mediante sus gustos, afinidades y actividades en común que puedan tener con otras personas.



¿Cómo lo hacen? A través de preguntas que se responden al registrarse y que el algoritmo de la aplicación utiliza para conectar de forma correcta a dos usuarios afines.



De acuerdo con su descripción, "Layk, más que una app de citas, es una comunidad de solteros exclusiva". Para entrar, es necesario tener una cuenta de LinkedIn, ya que eso "garantiza" una de sus mayores promesas: "Seguridad y calidad de la comunidad".



Además, para inspirar a citas reales que trasciendan de lo 'online', la plataforma muestra sitios y planes para una primera cita "perfecta". Se puede buscar por ubicación, categoría, fecha y precio.

Badoo

Tiene alrededor de 300.000 millones de descargas en todo el mundo y fue fundada mucho antes que tinder.



En el 2006, nació esta plataforma que opera en 180 países del mundo, pero su principal actividad se centra en América Latina. Así que si usted quiere buscar compañía que traspase las fronteras, esta app le puede servir.



Dicen que la clave para triunfar en este sitio es ser lo más honesto posible con la información que se registra. Aclaran que no solamente se puede encontrar pareja, sino también amigos.



Si como usuario busca algo más sofisticado, la aplicación tiene una opción 'premium' que le permite, entre otras cosas, mirar quién lo agregó a sus favoritos, descubrir quién le dio 'me gusta' a su perfil o devolverse si dejó pasar a alguien que le llamó la atención.

Bumble

Las mujeres acá son las que dan el primer paso. Foto: Bumble

Si realiza una búsqueda rápida en su celular, se dará cuenta que esta aplicación es de las primeras que aparece. Tiene una opción que la hace distinta a otros sitios: acá la conversación la inician las mujeres. Después de que se hace un 'match', es decir, una conexión con otro usuario, si la mujer no inicia el diálogo, la conexión caduca.



Aclaran que "Bumble está diseñada para desmontar algunas de las anticuadas convenciones que se dan en las citas entre heterosexuales y, por ello, las reglas no afectan a las conexiones entre personas del mismo sexo". Esto quiere decir que si hay una conexión entre dos mujeres, cualquiera de ellas tiene 24 horas para dar el primer paso.



La empresa asegura también que la plataforma es un movimiento social que promueve un trato amable, igualitario, honesto y respetuoso en cada paso de una relación, ya sea en línea o en la vida real.



Es ideal, también, para alguien quien recién se mudó a una ciudad y no conoce a nadie, ya que puede buscar amigos por su zona. Para esto existe la opción 'Bumble BFF'.

Por supuesto: Tinder

Tinder es una de las apps de citas más famosa del mundo. Foto: Tinder

Es quizá una de las más reconocidas y con toda la razón: es la más usada en el mundo. En la página principal se visualizan los perfiles de personas que cumplan las características de interés que haya especificado el usuario (sexo, distancia y rango de edad).



Si alguien le gusta tiene que deslizar a la derecha o, en caso contrario, a la izquierda. La aplicación le avisará cuando suceda un ‘match’, es decir, que dos personas se gustan mutuamente. Luego, ambos tendrán la posibilidad de hablar mediante un chat privado.



Tinder tiene una versión paga con funciones extra que permite, entre otras cosas, ver las personas que lo han seleccionado entre sus gustos.



Recientemente, lanzó la opción de realizar videollamadas, una característica clave en tiempos de pandemia.

Happn

Happn ha sido descargada por, al menos, 50 millones de personas en el mundo. Foto: Happn

Podría usarla si decide salir a la calle y ve a alguien que llame su atención, ya que esta aplicación le recomienda personas con las que haya coincidido en un lugar en un radio de 250 metros y que se ajusten a sus intereses predeterminados. Si dos personas se gustan entre sí podrán empezar una conversación.



Ojo, si sale este domingo recuerde cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios.



Facebook Dating

Facebook Dating es el servicio de citas de Facebook. Foto: Archivo particular

Aunque no ha tenido la popularidad que se esperaba, Facebook Dating es una opción para los que no desean descargar aplicaciones, pero tienen una cuenta en esta red social.



Para poder ingresar es importante tener la versión más actualizada de Facebook (la aplicación). Una vez en esa app, se busca en el menú una casilla que indique ‘Ver más’. En las nuevas viñetas disponibles se oprime la opción ‘Parejas’.



Si la aplicación ya fue utilizada antes, la opción estará disponible desde el menú inicial.



Antes de realizar el perfil se aclara: “No te sugerimos amigos de Facebook en Parejas ni les avisaremos que te uniste”. Es decir: sus amigos de Facebook, añadidos desde la red social, no serán sugeridos como posibles personas a conocer en ‘Dating’.



Una vez aparece la advertencia, se debe presionar ‘Empezar’.



Desde ese momento comenzarán a llegar sugerencias de personas que, dependiendo de los gustos que conoce la aplicación sobre los usuarios, cree que pueden agradar y tienen las mismas intenciones para conocerse. Se pueden descartar presionando la X o empezar a chatear con esa persona presionando el ícono de corazón, si es que también indicó que quiere conocerlo.



Es un modelo bastante parecido a Tinder, sus diferencias radican en la ubicación.



Clave que tenga en cuenta que Facebook, al tener mucha más información del usuario podría encontrar con mayor efectividad a alguien afín. Tinder, en cambio, se basa más en lo que los usuarios dicen sobre sí mismos, pero no lo que hacen.



Dato final: ¿sabía que Colombia fue el país que Facebook eligió para hacer sus pruebas antes de lanzar su app de citas al mercado?

Grindr

Es una aplicación diseñada para hombres homosexuales. Usa un sistema de georreferenciación que muestra a las personas más cercanas, es decir, no hay ningún tipo de filtro, al menos no en la versión gratuita.



Tampoco es obligatorio identificarse. Puede hablarle a la persona de su interés directamente y esperar su respuesta.



Grindr suele utilizarse con frecuencia para acordar encuentros sexuales, aunque no siempre es el caso. Por eso es importante especificar si busca una relación amistosa o citas en su perfil.



