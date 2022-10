Un tribunal de Rusia sancionó hoy a la red social TikTok con 3 millones de rublos (50.834 dólares o 51.502 euros) por no haber eliminado "propaganda" LGBT, según informa la agencia oficial TASS.



La red social fue hallada culpable de una violación administrativa por fallar a la hora de "eliminar información por parte del propietario" de la plataforma, indicó la corte de distrito de Taganski, en Moscú.



Según TASS, la razón se debe a un protocolo de violación del Código Administrativo por parte de TikTok elaborado por la agencia encargada de supervisar los medios de comunicación, Roskomnadzor, por "promover" el movimiento LGBT, el "feminismo radical" y una "visión distorsionada de las relaciones sexuales tradicionales".



De acuerdo con el caso, la red social publicó el 10 de febrero un vídeo en el que el autor habla sobre la enseñanza del inglés a través del género y, según el argumentario ruso, "forma una visión distorsionada de las relaciones sexuales no tradicionales".



Desde 2021 TikTok ha sido multado con más de 11 millones de rublos (186.555 dólares o 189.243 euros) por no eliminar información considerada prohibida por las leyes rusas.



La legislación prohíbe difundir información que contenga propaganda de guerra, incitación al odio étnico, racial o religioso; que represente una amenaza para la vida y la salud de los menores de edad o les incite a consumir drogas, tabaco, alcohol, a participar en juegos de azar, dedicarse a la prostitución y el vagabundeo.



También veta páginas que justifiquen el trato cruel a los animales, que nieguen "los valores familiares" o hagan propaganda de "relaciones sexuales no tradicionales".

