Hoy en día los amantes del deporte tienen varias opciones online para ver todos los partidos que gusten. En el internet se pueden encontrar varias páginas de streaming, algunas son de pago y otras gratis. Sin embargo, los portales gratuitos suelen enfrentar problemas legales por acusaciones de piratería.

Hace un tiempo, en internet existía una web española llamada Roja Directa que le permitía a los amantes del deporte acceder a cualquier partido del cualquier deporte de forma gratuita, sin necesidad de registrarse. Además, en la página de inicio estaban todas las retransmisiones deportivas disponibles junto con la hora de emisión.



Asimismo, tenía un buscador para que el usuario pudiera comprobar si un determinado partido iba a estar disponible a través de esta plataforma. Al no cobrar por ver los contenidos, esta web conseguía dinero colocando publicidad de las principales casas de apuestas de todo el mundo. También, tenían un foro, en el que si era necesario registrarse, para acceder a resúmenes de los partidos ya emitidos.



(Lea también: Ordenan el cierre definitivo del portal Rojadirecta).

Las personas podían acceder a cualquier partido desde su sitio web. Foto: iStock

Problemas con la ley

En internet esta página se podía encontrar a través de los dominios rojadirecta.com. rojadirecta.org, rojadirecto.es, rojadirecta.me y rojadirecta.in. Sin embargo, en 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ sus siglas en inglés) cerró los dominios .com y .org, a pesar de no tener jurisdicción para hacerlo y adelantándose a las autoridades españolas.



En ese entonces, este sitio web denunció al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya que no tenían el derecho de bloquearlos. En agosto de 2012, DOJ retiró la demanda y les devolvió ambos dominios, los cuales volvieron a funcionar al poco tiempo.



(Le puede interesar: EE. UU. confiscó la página de rojadirecta.org).

En 2017, el fundador fue condenado a una pena de prisión de dos años. Foto: iStock

El cierre total

Luego de unos años, en octubre de 2016, el administrador de Rojadirecta fue detenido por las autoridades por infringir derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, al poco tiempo fue puesto en libertad. La web siguió funcionando mientras el proceso judicial avanzaba, pero en noviembre del mismo año el juzgado los obligo a dejar de retransmitir partidos de fútbol, ya sea en directo o en diferido, por la demanda que les interpuso Mediapro, la propietaria de los derechos del fútbol en aquel momento.



En febrero de 2017, el Juzgado Mercantil N1 de Coruña les ordenó el cierre total de la web Rojadirecta y además debían pagarle una indemnización a Movistar+, el socio de Mediapro.



Hoy en día, en la web se pueden encontrar varios sitios con el nombre Rojadirecta, sin embargo, no son los originales. Por esos inconvenientes con la ley, el fundador fue condenado a una pena de prisión de dos años, además tenía 18 meses de inhabilitación para trabajar en cualquier sector de informática y tenía que pagar una multa de 500.000 euros.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

