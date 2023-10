Conductor de aplicación fue amordazado y amenazado en Bogotá

Momentos de pánico vivió un conductor que trabaja por medio de una aplicación de transporte en Bogotá, cuando unos supuestos pasajeros lo hurtaron y amenazaron. La víctima también fue amordazada con el objetivo de pedir dinero a su familia por el rescate.

El insólito momento de angustia que que pasó el trabajador, vinculado a la aplicación Uber, inició cuando recogió a dos hombres en inmediaciones del Portal El Tunal, en el sur de Bogotá.



Una vez inició la carrera y llegaron hasta el destino en Lucero Bajo, los supuestos pasajeros sacaron armas de fuego y amenazaron al hombre para intentar robarle el vehículo.

Grabación hecha por los delincuentes. Foto: CityTv

Después, lo obligaron a pasar a la parte trasera del vehículo y allí lo ataron de manos y pies.



El sentimiento de miedo se incrementó en él cuando los delincuentes le dijeron que iban a contactar a su familia para pedir dinero por su rescate. Lo grabaron mientras estaba atado y boca abajo sin poder defenderse, amenazado por un arma de fuego que apuntaba a su espalda.



Por fortuna, no recibió ninguna herida de bala y minutos más tarde, aunque parecieron horas, fue abandonado a su suerte en el barrio El Quindio, en San Cristobal Sur.



Como pudo logró soltar las ataduras y correr en busca de ayuda de las autoridades.

"Me pidieron claves de tarjetas de crédito, las cuales nunca he tenido, y como no me encuentran nada me pasaron a un señor por celular, que me preguntó a quién podía llamar para pedir dinero por mi rescate", relató la víctima al noticiero de CityTV.



Los videos de lo que parecía ser un secuestro fueron enviados a sus papás, su esposa y hasta a su hermana. En estos pedían una suma de 12 millones de pesos, que luego incrementó a 17, para mantenerlo con vida.



Sin embargo, los criminales lo bajaron del vehículo poco después y sus familiares no enviaron ningún dinero. Por suerte se encuentra sano y salvo, aunque con el temor de volver a ser amenazado debido a que los sujetos tienen los números de celulares a los que se contactaron para pedir el rescate.



La víctima dijo al medio citado que el horrible momento que vivió ya está bajo el conocimiento de la Fiscalía y está a la espera de que sea poyado en la búsqueda de su vehículo, que es además, su medio de trabajo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

