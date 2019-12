Roban información de 29.000 empleados de Facebook sin cifrar

Facebook fue víctima del robo de varios discos duros sin cifrar que contenían información confidencial de 29.000 miembros de la compañía como los nombres completos de los empleados, el número de cuentas bancarias, los últimos cuatro dígitos de seguridad social, sus salarios, bonificaciones y detalles de capital.

A pesar de que el incidente ocurrió hace un mes, la empresa no se dio cuenta del robo sino tres días después de los hechos, fue el 29 de noviembre cuando confirmó el contenido de los discos y solo hasta hace un par de días notificó al personal afectado.



Por medio de un correo electrónico Facebook le pidió a sus empleados notificar a los bancos y diferentes entidades sobre el riesgo de ser suplantados, manifestó un vocero de la entidad en un comunicado compartido con Bloomberg.



Mientras tanto, la plataforma aún trabaja junto con la policía para recuperar la información y ha ofrecido a sus empleados afectados suscripciones de dos años a servicios de protección de robo de identidad.



Facebook manifiesta haber tomado las medidas disciplinarias adecuadas contra la persona víctima del robo que no contaba con el permiso de la compañía para sacar el material de las instalaciones. Sin embargo, no hizo públicas dichas medidas.



En el comunicado que la compañía compartió manifiesta que no piensa que el robo se haya efectuado con el fin de extraer la información de los empleados o que haya sido un abuso por parte del empleado.

