El regreso de Uber alegra a los usuarios pero desafía al Gobierno

La reactivación de Uber tomó por sorpresa, júbilo e indignación a distintos actores que han seguido por seis años las discusiones sobre la legalidad de la plataforma de movilidad compartida desde su llegada a Colombia en octubre de 2013.

El regreso ocurrió 20 días después de su ‘apagón’ gracias a un cambio en el modelo de negocio con el que viajes, pasajeros y usuarios pasarán a ser contratos de alquiler, arrendatarios y arrendadores.



El nuevo modelo también contraría la postura del Ministerio de Transporte, que ha sostenido que para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros se debe constituir una empresa de transporte.



El nuevo contrato, que todos los usuarios aceptan al utilizar la aplicación, señala expresamente a los conductores que “usted reconoce y acepta que Uber es un proveedor de servicios de tecnología, que no ofrece servicios de transporte, no funciona como transportista ni opera como agente para el transporte de viajeros”.



El texto describe a Uber como una plataforma de contacto en la que un particular puede rentar un vehículo –incluyendo el conductor– por horas o por trayectos, que se convierten en 5 nuevos servicios: Uber por horas, UberYa, Uber Economic, Uber Comfort y Uber XL.

Mientras en la mañana de ayer los usuarios podían volver a solicitar carros con la aplicación, los demandantes que lograron el cese de operaciones de Uber en primera instancia aseguran que la aplicación está demostrando desinterés por cumplir las órdenes judiciales y retando la ley.



Para Nicolás Alviar, abogado representante de Taxis Libres y Cotech en la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “Uber les cambió el nombre a los servicios que ya tenía, pero siguen siendo el mismo servicio de transporte. Uber X pasa a ser Uber Economy o Uber Van ahora es Uber XL, pero no por cambiarle el nombre se desaparece el contrato de transporte”.



Incluso, Alviar plantea que con la comunicación de su regreso Uber “admite que está buscando sacarle el quite y alejarse de las obligaciones puestas en el fallo a nuestro favor” y que esa es una “prueba reina” en medio del proceso penal en curso que instauró en enero en el que acusa a Uber del delito de fraude a fallo judicial. Frente al anuncio de ayer, Alviar confirmó que también iniciarán el proceso ante un juez civil para exigir cumplimiento.

Un anuncio sorpresa

El Ministerio de Transporte y demás autoridades del país no se esperaban el anuncio y tan pronto conocieron el regreso empezaron a avanzar en un análisis jurídico respectivo, para determinar los pasos por seguir.



Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no se pronunció al respecto, pero en semanas anteriores, en medio del polémico fallo, el regulador había aclarado que si bien la decisión era de carácter inmediato no es competencia de la SIC garantizar su cumplimiento y que los demandantes (Taxis Libres y Cotech) deben exigir por otros recursos legales.



Para Mauricio Toro, representante a la Cámara y coautor del proyecto de ley 292, que pretende ‘equilibrar la cancha’ y regular el servicio de transporte individual privado por aplicación, la decisión de Uber resulta “un poco retadora y no aporta a este debate que se ha venido dando y queremos sacar cuanto antes. Lo urgente es que el Gobierno Nacional haga un llamado de urgencia al proyecto 292 en el que hemos venido trabajando conjuntamente para que antes del 20 de junio de este año para que podamos tener esta reglamentación”, señala.

El debate solo empieza

Para el experto en movilidad José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, Uber no quiere perder ese mercado de 88.000 conductores y más de 2 millones de usuarios, con lo que cambió su modelo a una figura de arrendamiento. Sin embargo, “no deja resuelto los temas de seguros, lo que se sabe es que ha bajado el porcentaje de ganancia a los conductores y asignó la carga de los seguros a los conductores”. Uber continuaría manejando las pólizas seguros para cubrir por ejemplo daños a terceros.



Sin embargo, para el investigador “Uber sigue siendo ilegal porque aún existe la ley de que el servicio solo lo pueden prestar los taxis” y así será hasta que cambie el marco normativo.



Para Darío Hidalgo, docente e investigador en movilidad urbana, falta claridad de parte de Uber.



Lo que sí es seguro es que durante las próximas semanas habrá muchos debates sobre tecnicismos jurídicos y competencia desleal. Y protestas. De hecho, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis anunció que el 16 de marzo habrá un cese de actividades.

Los detalles del nuevo contrato de ‘alquiler’

En el Congreso está radicado un proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte. El Gobierno anunció su acompañamiento. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Justo 20 días después de que Uber salió de Colombia, la empresa anunció su regreso con un cambio de políticas y de modelo de servicio basado en el alquiler de vehículos con conductor.



Mientras Uber publicó el nuevo contrato en su sitio web, de 16 páginas, los socioconductores registrados recibieron un correo con un contrato, más detallado. EL TIEMPO tuvo acceso a ese documento y encontró especificaciones en materia de responsabilidad por parte de los usuarios y conductores.



Lo primero que cambia es el lenguaje; técnicamente, los conductores son arrendadores; los pasajeros, arrendatarios; y el viaje o carrera se llama contrato de arrendamiento. Con lo que cada viaje es un contrato diferente.



Uber pasa a ser una ‘plataforma de contacto’ que funciona a través de una aplicación, pero que en términos prácticos funciona como un grupo o la página web de una empresa de alquiler de automóviles.



Llama la atención que las cláusulas del contrato se las arreglan para mantener las funcionalidades de la aplicación casi intactas. Salvo el nombre y otros detalles, el sistema de calificación, los requisitos de antecedentes que solicita Uber a los socioconductores y los costos de gasolina y mantenimiento del vehículo siguen iguales, ahora justificados entre las obligaciones y condiciones del servicio de plataforma.



Otro aspecto es que mientras el usuario esté en el vehículo contratado tiene prácticamente el mismo dominio (y responsabilidad) sobre el carro que el que tiene el arrendador. En ese sentido, el pasajero (arrendatario) puede definir la ruta, el destino y las paradas como guste, pero debe “devolver el vehículo en el mismo estado en que fue recibido”.



El usuario se responsabilizará económicamente en caso de ser culpable por “causas imputables” de multas, inmovilización o grúa, entre otros.



Según el contrato, los servicios de Uber para arrendadores son herramientas para localizar, recibir y dar cumplimiento a peticiones de arriendo de arrendatarios a través del portal de contacto de Uber.

Airbnb, en la ruta para legalizar su operación

Luego de varios años de reiterados reclamos del sector hotelero, la aplicación Airbnb, que llegó el mismo año que Uber a Colombia, empezó a avanzar en el proceso de legalización de sus operaciones en el país.



La primera fase la dio esta semana, luego de que junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acordara su inscripción al Registro Único Tributario (RUT) y el tributo del IVA de los usuarios.



Según Leao Tristão, gerente general de Airbnb para Suramérica, el acuerdo consolida el compromiso de la app con el turismo, al tiempo que hace parte del desarrollo de la relación con el Gobierno Nacional y sus autoridades.



Julián Guerrero Orozco, Viceministro de Turismo, ha dicho que en los próximos meses estará lista la reglamentación para plataformas que prestan servicios en el sector turismo como Airbnb o Booking.



Aunque la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) aplaude el resultado de los diálogos el gremio cree que hacen falta otros pasos para lograr una legalidad plena de esta aplicación.



“Desde Cotelco celebramos el compromiso adquirido por la plataforma con el Ministerio. Como lo hemos expresado en diversos escenarios, estamos a favor del uso de la plataforma digital, siempre y cuando no estimule la competencia desleal que actualmente promueve, por lo que considero que los acuerdos logrados van en la dirección correcta”, indicó Gustavo Adolfo Toro, presidente de la agremiación.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA​@LinndaPC