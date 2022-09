José Daniel López, el director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las aplicaciones, señaló que el sector cuenta con 19 empresas asociadas que generan ingresos para más de 150.000 familias.



Además, que si bien Colombia necesita una reforma tributaria, al gremio y al sector le preocupan varios puntos al respecto, pues asegura que las plataformas y la economía colaborativa tiene una gran capacidad para las personas, pero tienen una legislación que no explica o legisla sobre las realidades de mercado del siglo XXI.

¿Cuáles son las preocupaciones del gremio por la reforma tributaria?

Reconocemos explícitamente que el país necesita una reforma tributaria por la situación fiscal del país, claro que la reforma tributaria es importante, pero ahora esto no puede hacerse a expensas de la competitividad del país y de la inversión en uno de los sectores más importantes en materia, digamos, de llegada de recursos desde el extranjero.



Para comenzar, en el sector de la tecnología hay dos temas específicos que nos generan preocupación, y son dos temas en los que quienes pagan los platos rotos son personas que pueden acceder a trabajos a través de la tecnología y que también afectan a los usuarios, consumidores digitales que van a tener menos opciones y eventualmente a costos más altos.

¿Cuál es el primer problema?



Nos preocupa el tema de una figura que introduce la reforma tributaria que se llama presencia económica significativa, ya que se puede traducir y afectar la presencia económica significativa de las empresas con un nuevo impuesto para las plataformas digitales que no estén domiciliadas en Colombia.



Lo que se establece es que esas plataformas que vendan más de 1.100 millones de pesos que tengan el dominio.com o que tengan un número determinado de usuarios, se van a entender como domiciliadas en Colombia y casi que se les establece un domicilio forzoso para que tengan que pagar impuestos de renta.



Nosotros estamos de acuerdo con la responsabilidad tributaria de las plataformas y, de hecho, las plataformas digitales ya pagan el IVA por sus servicios tecnológicos desde el año 2019; sin embargo, desde nuestro gremio si nos parece una contradicción que no entiende nadie, que, por ejemplo, a las plataformas de movilidad como Uber, Beat, Cabify o In driver, y a sus conductores, la policía se dedique a ponerles multas e inmovilizarles los carros por trabajar en estas plataformas fruto de la no reglamentación de una actividad legal, pero no reglamentada, y al mismo tiempo pues se vea en este sector como una gran esperanza de recaudo tributario.



Así que pensamos que bienvenida, desde nuestro lado, la conversación tributaria, pero creemos que esa conversación debe ir acompañada de un proceso pendiente en el país sobre una reglamentación que sea óptima y beneficie la inversión

¿Por qué hay que cuidar ese tema?



Esta figura de la presencia económica significativa incumple el tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque en su artículo 11.5 dice taxativamente que ni el Gobierno colombiano podrá obligarle a tener domicilio a establecimientos o sucursales de las empresas estadounidenses, ni Estados Unidos podrá obligar a las empresas colombianas a esa práctica en el mercado estadounidense; entonces con esto, la figura que aparentemente busca aumentar el recaudo tributario lo que vamos a lograr es aislarnos de la orden de incumplir el TLC con Estados Unidos, dar un mensaje de absoluta contradicción frente a las plataformas de movilidad.



Y todo esto en qué termina: en que vamos a hacer menos competitivos, menos atractivos para plataformas digitales del campo que sea que esté pensando en entrar en América Latina y que pueden elegir otros países sin esas condiciones.

¿Qué esperarían ustedes que se cambie en el articulado?



Nosotros queremos acompañar la discusión tributaria y al tiempo una discusión sobre reglamentación de plataformas digitales de movilidad. Pues es acá en donde digamos tenemos sobre la mesa la posición y nos gustaría que tanto del Gobierno como de la coalición mayoritaria de Congreso nos muestren su posición.



Esa es la primera propuesta. Y la segunda propuesta es que en el tema de presencia económica significativa no actuamos unilateralmente, esperamos que sea a través de acuerdos multilaterales

¿Qué prevén para las inversiones en los emprendimientos ?



Este es un segundo asunto que nos preocupa de la reforma tributaria. En nuestro gremio tenemos algunos de los que son llamados los unicornios colombianos, que son empresas que nacieron en Colombia y que han alcanzado gran éxito internacional. Es el caso de Rappi o el de Truora, que es una empresa importantísima en materia de prevención del fraude digital. Ellos lo lograron y son el ejemplo de muchos emprendedores.



Pero va a ser muy difícil que haya inversiones, pues son proyectos muy costosos que requieren montos de inversión muy agresivos; entonces, lo que hacen los emprendedores es que con su idea de negocio salen a buscar fondos de capital para interacciones de participación accionaria en sus empresas, obtener capital para potenciar sus negocios.



Lo que dice la reforma tributaria en el impuesto al patrimonio es que cualquier ciudadano que logró armar un emprendimiento digital y salió a hacer una ronda de inversión, como lo hacen los emprendedores digitales, y si consiguió 500.000 dólares en su primera ronda de inversión tendrá que responder no solamente por esos recursos sino que ahora le va a tocar pagar impuesto al patrimonio.



Además, una de las preocupaciones es que inversionistas o emprendedores colombianos prefieran alojar sus emprendimientos no en Colombia sino en otros países de América Latina

