Hoy en día las redes sociales se han vuelto de vital importancia para darle visibilidad a las nuevas empresas. Asimismo, estas tienen múltiples beneficios como: ayudar a mejorar la reputación de su negocio, comunicar las características de sus productos, ganar potenciales clientes, generar confianza, potenciar la comunicación, entre otras.

Asimismo, las redes son el puente perfecto para llevar tráfico hacia su página web, blog o e-commerce. Vale la pena resaltar, que también son una excelente herramienta para los negocios que quieren borrar las barreras geográficas y temporales.



Para las empresas emergentes también son una excelente alternativa, pues permiten hacer un estudio de mercado, escuchar lo que dicen los usuarios de la marca, o incluso un estudio de competencia.



Por último, también podrá conocer mejor a su público objetivo, sus demandas y sus necesidades.



¿Cuáles son las mejores redes sociales para las empresas?

Según el portal educativo ‘Esic.edu’, lo primero que toca tener en cuenta es el tipo de negocio que tiene y el público objetivo que quiere tener, por esta razón le explicaremos para qué sirve cada aplicación y así podrá ver cuál es la mejor opción.

Facebook

Es excelente para empresas B2C. Foto: IStock

Esta plataforma normalmente es utilizada por las personas en sus momentos de distracción. En ese sentido, si su empresa está vinculada a temas de ocio, como cines o agencias de viaje, puede ser una buena opción. Otras empresas que pueden utilizarla son las que no le hablan a un público muy segmentado, como inmobiliarias, artículos para bebés, entre otras.



Sin embargo, Facebook tiene una gran característica y es que para los negocios tipo B2C (Business to Consumer o, en español, negocio a cliente), es excelente, pues ayuda a encontrar su nicho ideal o un grupo temático.



LinkedIn

LinkedIn aplicación conocida por ayudar a conseguir ofertas laborales. Foto: Twitter:@Linkedin

Esta red social es utilizada a nivel profesional, lo que la hace perfecta para empresas B2B (Business-to-Business o, en español, negocio a negocio). Es decir, una transacción comercial entre empresas.



Los usuarios de esta red social suelen utilizarla para dos cosas: encontrar empleo o Networking. Por esta razón, es la perfecta herramienta para difundir contenido sobre el sector profesional o sus servicios.

Twitter

Para dar a conocer su empresa en esta red social debe que ser muy constante con la publicación de contenido. Foto: iStock

Twitter es una herramienta inmediata y volátil. En ese sentido, es importante ser constante con las publicaciones y escribir tuits varias veces al día e interactuar con los usuarios. En caso de no hacer esto, será muy difícil que su empresa se dé a conocer por este medio.



Esta red social es perfecta para los negocios B2B y B2C, ya que tiene diferentes tipos de usuarios. Es importante publicar contenido interesante que capte la atención de las personas.



Instagram

Esta red social tiene una interacción más alta que las otras. Foto: iStock

Según el portal web ya mencionado, esta red social tiene una interacción más alta que en otras redes sociales. Lo que quiere decir que los usuarios interactúan mucho más con el contenido.



Es importante mencionar que esta red social está basada en la fotografía, por lo que necesitará material de calidad para impactar a su público. La pueden utilizar empresas B2B como B2C.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

