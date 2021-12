Las redes sociales hacen parte del día a día de miles de millones de personas en el mundo. No es la excepción en Colombia, que, según el último Global Digital Index de DataReportal, es el segundo país cuyos ciudadanos más tiempo del día dedican a usar estas plataformas digitales, con 3 horas y 45 minutos en promedio.



Ya sea para entretenerse, comunicarse o, por qué no, informarse, las redes sociales han sido el principal punto de encuentro de varias generaciones. Y es interesante ver cómo las compañías detrás de estas plataformas de uso masivo se siguen especializando e invirtiendo esfuerzos y dinero para ofrecer experiencias de usuario mejores, pero también para explorar nuevas líneas de negocio.



A continuación, un repaso por las actualidades de cuatro de las principales redes sociales en el mundo.

Más que un metaverso

Una de las noticias más importantes en el mundo de la tecnología este año fue el cambio de enfoque oficial de la empresa de Mark Zuckerberg. Facebook Inc. pasó a llamarse Meta y quiere ser reconocida a nivel mundial por ser una “compañía de metaverso”.



Esto tiene varias implicaciones en la dinámica de las redes sociales, pues hacia el futuro se imagina uno (y Zuckerberg también) las redes sociales dentro del metaverso. Es decir, en vez de enviar un mensaje por WhatsApp, se puede ir a tomar un café virtual con un amigo teniendo una experiencia mucho más inmersiva.



El futuro de las redes sociales, por lo menos para Facebook, está enfocado en el metaverso, que ha sido definido como “el sucesor del internet”, y hasta de la interacción social. Para lograrlo, Meta ha hecho enormes esfuerzos en el desarrollo de tecnologías que soporten tal universo digital, como lo son las gafas de realidad aumentada o los guantes hápticos que están preparando.



Sin embargo, el metaverso es algo que aún demorará varios años en ser una realidad, y mientras tanto, Facebook (la red social) sigue trabajando por llevar la plataforma a otro nivel.



Por ejemplo, el formato de las transmisiones en vivo o live streaming seguirá siendo una gran apuesta de Facebook, sobre todo en los espacios de Facebook Gaming y Facebook Watch.



Pero la mayor urgencia de Facebook puede que sea por el lado de su reputación. En los últimos meses se destapó el escándalo de las investigaciones internas de la compañía sobre los efectos nocivos de sus algoritmos, y esto afectó gravemente su imagen.



Facebook tiene que demostrar que es un lugar seguro y una plataforma centrada en la privacidad y seguridad de sus usuarios. Es muy probable que esta sea la razón para ver muchos esfuerzos en mejorar la experiencia.



Y aquí entra Instagram a la discusión, una de las redes sociales más utilizadas por los colombianos y alrededor de la cual se ha creado un negocio multimillonario para cientos de creadores de contenido, también conocidos como influencers.



La empresa dirigida por Adam Mosseri seguirá centrándose en hacer de Instagram un lugar más seguro para los jóvenes, en particular en cuanto al contenido que se comparte en la plataforma.



Tienen el reto de convencer a sus usuarios de que el algoritmo no afecta su salud mental, o por lo menos de que están trabajando para cambiarlo.

Cambio de mando

Hace una semana se confirmó la salida de Jack Dorsey de Twitter. Dorsey venía siendo CEO de la compañía desde 2015. Parag Agrawal, anterior jefe de Tecnología, asumió el cargo desde el lunes anterior.



De Twitter se puede esperar un cambio interesante. Primero, porque se alejará de la visión de sus fundadores, que de hecho fue una de las motivaciones de la salida de Dorsey.



Y, segundo, porque Twitter viene haciendo muchos esfuerzos tecnológicos para mejorar la plataforma, tales como las donaciones a los usuarios, las transacciones de dinero y los spaces. Todo esto se puede asentar más como una nueva línea de negocio ahora que la cabeza de Twitter es Agrawal.



(Lea además: ¿Por qué varios ‘influencers’ han perdido sus cuentas?)

¿Qué hará TikTok?

Esta plataforma cambió y revolucionó la dinámica de la viralización en internet. Se ha consolidado como una plataforma de entretenimiento con muchas horas de consumo.

En otros países se han consolidado mucho más en términos de transmisiones en vivo, donaciones a creadores de contenido y han comenzado pilotos de comercio electrónico (e-commerce).



Todos estos detalles pueden verse como unas pequeñas muestras del futuro de esta plataforma, bastante concurrida en el país.

Elecciones 2022

Ya llegó Facebook Protect a Colombia, una herramienta para proteger varias cuentas en materia de ciberseguridad de cara al año electoral que se aproxima en Colombia.



Así mismo, a lo largo de los primeros meses del 2022 se seguirán estrenando y lanzando herramientas en todas las redes sociales, que cada año demuestran su poder, alcance e importancia en materia de agenda pública y políticas, que puedan garantizar un ejercicio justo, puesto que, como analizan varios expertos, ya hacen parte de la contienda electoral en los países que están presentes.



TECNÓSFERA