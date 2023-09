A la hora de usar WhatsApp no solo se comunica e interactúa con los círculos más cercanos, si bien es cierto que esta herramienta ha sido de gran ayuda para mantener el contacto y la cercanía entre amigos, se debe saber que esta información no solo llega a los contactos.



El robo de identidad es solo uno de los múltiples problemas que se pueden generar cuando se usa la aplicación, pero ¿cómo evitarlo y qué otros problemas pueden haber si no se configura adecuadamente la 'app'?

WhatsApp es una aplicación estadounidense que cuenta con más de dos mil millones de usuarios activos. El equipo desarrollador de la plataforma ha trabajado, por medio de múltiples funcionalidades, en evitar al máximo la suplantación virtual.



Sin embargo, de alguna forma, los ciberdelincuentes se las han arreglado para superar estas funcionalidades para cometer sus ciberataques.



Los delitos frecuentes por medio de la suplantación son la estafa y el chantaje. Por medio del robo de identidad, para los delincuentes es fácil hacerse pasar por alguien y acceder, a través de conversaciones, a información sensible como cuentas bancarias o contraseñas.



Por este motivo es de suma importancia conocer y configurar apropiadamente la app. Es recomendable configurar la privacidad de la foto de perfil para controlar quiénes tienen acceso a dicha información.



De acuerdo con el portal especializado en tecnología 'Computer Hoy', en cuatro breves pasos es posible determinar qué contactos pueden ver, tanto los estados como la foto de perfil para reducir el riesgo de suplantación.

Pasos para configurar la privacidad de la foto de perfil en WhatsApp

Para establecer los ajustes de privacidad debe realizar el siguiente paso a paso, de acuerdo con la sección de seguridad de WhatsApp.

Dirigirse a la pestaña 'Ajustes' ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez en 'Ajustes', dirigirse a 'Privacidad'.

Dentro de 'Privacidad', presionar 'Foto de perfil'.

Por último, aparecerá la ventana final donde se desplegarán cuatro opciones diferentes. La sugerencia es seleccionar 'Mis contactos', o, 'Mis contactos, excepto...', para seleccionar una o varias excepciones dentro de la lista de contactos con las que no se quiere compartir información.



De este modo, la aplicación puede funcionar de manera más segura, ya que evitará dar información adicional (como el nombre, el número de teléfono y la foto de perfil) a posibles ciberdelincuentes. Así se puede blindar un usuario para evitar correr riesgos y para proteger, por qué no, a contactos cercanos como la familia.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

