¿Qué dicen las valoraciones en apps como Rappi sobre un restaurante?

Las plataformas de domicilios se han convertido en una solución para miles de colombianos, ya sea a la hora del desayuno, del almuerzo o de la cena.

Estas apps se han convertido en un canal directo entre clientes y restaurantes. Así es el caso de Rappi, iFood y Domicilios.com.



La oferta de restaurantes varía en cada plataforma pero lo que sí es cierto es que son muchos establecimientos a los que se pueden acceder a través de estas apps.



Seguramente le ha pasado que no sabe qué ordenar, o incluso quiere probar un restaurante nuevo pero tal vez no se atreve a hacer el pedido porque no quiere tener una mala experiencia, pues se trata de un lugar del que conoce muy poco.



Para eso están habilitadas varias secciones de comentarios, reseñas y opiniones en cada app de domicilios. Incluso, la misma plataforma premia a aquellos restaurantes que han sido reconocidos por los clientes por ofrecer buenos servicios y experiencias.



¿Cómo puede favorecer una alta calificación a un restaurante? Primero, son más clientes los que confiarán en que tendrán una buena experiencia. Además, las plataformas de domicilios premian de alguna manera distinta a los lugares que han sido reconocidos por los clientes por ofrecer buenos servicios y experiencias.



Pero, ¿cómo funcionan estas reseñas? Cada app tiene su propia manera de incluir, destacar y/o mostrar estas valoraciones.

Rappi

En el caso de Rappi, cuando un usuario selecciona la opción ‘Restaurantes’ accede a una lista de establecimientos que tiene muchos ítems, además de cada restaurante disponible.



Se observa la categoría del restaurante, el tiempo de duración estimado para la llegada del pedido, el precio del servicio a domicilio y una estrella con un número a su derecha. Ese número es un promedio de las valoraciones de 1 a 5 que han entregado los clientes que han ordenado alguna vez en ese restaurante.

Interfaz de Rappi. Foto: Rappi

También hay una sección de restaurantes donde están destacados solo aquellos lugares que tengan una valoración de más de 4.6 estrellas.



Además hay una puntuación de 1 a 3 (3 es la calificación máxima) que hace Rappi en la que clasifica el servicio de aquellos lugares que la plataforma considera que deben ser reconocidos. Esta valoración está basada en los siguientes indicadores: puntualidad en tiempos de entrega, cumplimiento con los horarios de atención, popularidad entre los clientes y bajo índice de pedidos con error.

Interfaz de Rappi. Foto: Rappi

Entonces algunos restaurantes aparecerán con una etiqueta que tiene un pequeño trofeo con un número. Dependiendo de la calificación que haga la plataforma, el restaurante puede tener una de estas tres etiquetas:



3: Excelente servicio.

2: Muy buen servicio.

1: Buen servicio.

Domicilios.com

Domicilios.com, al igual que Rappi, tiene entre las etiquetas de sus restaurantes una valoración por estrellas de 1 a 5. Esa puntuación aparece desplegada en el catálogo principal.

Interfaz de Domicilios.com Foto: Domicilios.com

En este caso, además del número, las etiquetas son de colores diferentes: Si un restaurante tiene de 0 a 3.5 estrellas de valoración, el número está resaltado por un color naranja. Si tiene una valoración de 3.5 a 5 estrellas el número estará resaltado por un color verde que va creciendo en intensidad si la valoración aumenta.



Al seleccionar un restaurante en específico, la plataforma amplía los detalles sobre la valoración de los usuarios. Aparecen tres categorías, cada una con una calificación distinta.

Interfaz de Domicilios.com Foto: Domicilios.com

El usuario que quiera dar su valoración debe calificar su experiencia con la velocidad del pedido, la calidad de la comida y la del servicio.



Además aparece cuántos usuarios han calificado el restaurante y hay una sección de comentarios y opiniones que cualquiera puede ver. Este puede ser un factor decisivo para varios que lean un ítem que no se puede calificar con estrellas y crean que pueda definir la decisión de pedir o no en algún restaurante.Esta plataforma también cuenta con la opción de filtrar los restaurantes y que aparezcan aquellos con mejor valoración.

iFood

iFood también tiene un sistema de calificación por estrellas. Al igual que en las otras apps va de 1 a 5, siendo 5 la mejor ‘nota’ que pueden entregar los usuarios.

Interfaz de iFood. Foto: iFood

Al lado de cada valoración aparece también un número entre paréntesis que indica cuántas personas han calificado al restaurante.



Esta plataforma también tiene la posibilidad de filtrar los restaurantes y acceder a una lista de los que mejor han valorado los clientes.



