Desde finales del 2022 las inteligencias artificiales han cobrado mayor relevancia en los ámbitos de la información y generación de contenidos, dadas sus habilidades de crear y asistir todo tipo de tareas, ya sean académicas, de diseño e incluso hasta de servicio al cliente.



Tras el lanzamiento de ChatGPT desarrollado por OpenAI y conformado por un modelo de lenguaje entrenado, se han producido instrumentos similares como Bard de Google, You y Baidu.

De hecho, algunas IA han avanzado mucho en la comprensión del lenguaje natural y pueden mantener conversaciones informales con un alto grado de similitud a las realizadas por los humanos.



Los sistemas de la Inteligencia Artificial de 'chatbots' suelen utilizar técnicas de aprendizaje continuo, lo que les permite mejorar a medida que interactúan con más usuarios y pueden adaptarse a nuevos patrones lingüísticos.

Esta herramienta ha facilitado varias tareas estudiantiles y profesionales. Foto: iStock

Según la compañía de tecnología IBM, las IA conversacionales constan de componentes principales que le permiten procesar, comprender y generar respuestas de forma natural en una conversación.



Gracias al procesamiento de lenguaje (PLN) mezclado con 'Machine Learning', un subcampo compuesto por algoritmos y datos de aprendizaje automático, estas pueden reconocer la información que les solicitan, basadas en los datos con los que fueron entrenadas y la habilidad para identificar patrones.



Esto significa que los prototipos de 'chatbots' "deberían ser capaces de entender lo que se les pregunta con precisión, incluyendo los adjetivos y las variaciones que se añaden en las frases, para responder de una manera coherente", afirma Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Coruña (España), para la 'BBC'.



A partir de la predicción, las IA logran hacer un ejercicio de interpretación de los que se les cuestiona siendo capaces de sostener una conversación informal, similar a los asistentes virtuales como Siri o Alexa.

Las inteligencias logran hacer un ejercicio de interpretación de los que se les cuestiona siendo capaces de sostener una conversación informal. Foto: iStock

No obstante, hay situaciones a la que estos sistemas aún no responden como las conciencia de emociones, un factor que podría ser frecuente en un diálogo de esta índole, dada su automatización, según Alonso Betanzos.



"Aunque veamos herramientas como los chats, que por ser de lenguaje parecen más transversales, en realidad lo que hacen esas máquinas es ser capaces de predecir la siguiente palabra en un texto".



Y agrega: "Es un buscador muy sofisticado, pero no es capaz de razonar profundamente porque no es consciente. Es como si tuvieras una especie de loro amaestrado muy inteligente", expresa en entrevista con el medio británico.



Aunque las IA están mejorando constantemente su capacidad para mantener un lenguaje cada vez más natural, todavía hay mucho trabajo por hacer para que sean tan hábiles como los humanos en este ámbito.

