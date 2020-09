¿Qué significaría la posible alianza entre TikTok y Oracle?

El acuerdo entre TikTok y Oracle está a pocas decisiones de hacerse realidad. En un acuerdo in extremis, la gigante tecnológica de los servicios en la nube sería la 'socia tecnológica fiable' que estaría exigiendo la Administración de Trump para que la aplicación china pudiese seguir operando en Estados Unidos y no saliera del país antes del 15 de septiembre.



Fuentes conocedoras de la operación citadas aseguran que con ese acuerdo, cuya naturaleza exacta aún se desconoce y las compañías no han informado de él oficialmente, se presentará a Oracle como aliado tecnológico de la aplicación china de Vídeos compartidos TikTok en EE. UU., sin que en principio la operación se vaya a estructurar como una venta directa.



Estados Unidos confirmó el lunes haber recibido una oferta de Oracle por TikTok, después de que su empresa matriz, ByteDance, rechazara la propuesta de Microsoft - que si se representaba como una oferta para comprar la operación en ese país-, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



"Recibimos una propuesta durante el fin de semana que incluye a Oracle como socio tecnológico de confianza, con muchas recomendaciones en materia de seguridad nacional (...) Vamos a analizarla en el comité (de inversión extranjera, ndlr) esta semana, luego le haremos una recomendación al presidente y la revisaremos con él", precisó en una entrevista en la cadena CNBC.



En ese sentido, el siguiente paso es que la Casa Blanca y el Comité de Inversión Extranjera en EE. UU. aprueben el acuerdo, aunque las compañías implicadas confían en que sus términos satisfagan las preocupaciones por la seguridad de los datos planteadas por el Gobierno de Donald Trump.



Detrás de la intención de compra de TikTok, explican expertos, está la intención de quedarse con los algoritmos que determinan los vídeos ofrecidos a los usuarios de TikTok, que se consideran la clave de su éxito.



Las autoridades chinas complicaron la operación de venta de TikTok al actualizar -por primera vez desde 2008- las listas de limitación o restricción de exportaciones de tecnología a otros países, incluyendo funciones empleadas por TikTok como reconocimiento de voz, funciones de análisis de datos o recomendaciones de contenido.



Por esta razón, estas tecnologías ya no podrían ser vendidas a otros países sin el visto bueno del Ministerio chino de Comercio. Según aseguraba este lunes la televisión estatal del país asiático CCTV, la tecnológica china ByteDance no venderá su negocio en EE. UU. y tampoco entregará su código fuente a ningún comprador estadounidense.



El acuerdo con Oracle se conoció horas después de que Microsoft -su mayor rival en el negocio del software (servicios en la nube) - hiciera público que ByteDance había rechazado su oferta de compra del negocio de TikTok en EE. UU. "ByteDance nos ha dicho que no nos venderá sus operaciones en EE. UU. Tenemos confianza en que nuestra propuesta hubiese sido buena para los usuarios de TikTok, y habría protegido los intereses de seguridad de EEUU", dijo el domingo la compañía en una declaración escrita.



Y añadió que, para ello, habría realizado "cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación", y dijo que estará pendiente de cómo evoluciona TikTok en EEUU en esas áreas.



Junto a la aprobación de la operación por parte del Gobierno estadounidense, también está pendiente el visto bueno de China, que ya en el pasado ha mostrado su disconformidad con la presión ejercida por Trump. TikTok, que en EE. UU tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, que se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de márketing para importantes celebridades.



Oracle, con sede en Redwood City (California) y fundada en 1977, es una de las empresas pioneras de Silicon Valley y su software es usado por millones de empresas en todo el mundo. El presidente ejecutivo y cofundador de Oracle, Larry Ellison -la quinta mayor fortuna del mundo, según Forbes- es uno de los pocos destacados ejecutivos de la industria tecnológica que ha expresado públicamente su apoyo a Trump, e incluso celebró un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente en febrero.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de EFE y Bloomberg