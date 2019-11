¿Cómo descargar Facebook Gaming y qué puede hacer en la nueva app?

La aplicación independiente para videojuegos de Facebook se estrenó recientemente en Colombia y otros siete países de América Latina.



Esta app, que dejó de ser una pestaña adicional para los fanáticos de los videojuegos y se convirtió en un desarrollo en sí mismo, busca reunir información, grupos, comunidades y hasta streamers famosos para facilitar esta forma de entretenimiento. Tal vez le interesa que, entre otras, Facebook ofrece videojuegos móviles diversos y hasta la posibilidad de jugar con sus contactos y amigos en esa red social.

Lo interesante de esta apuesta, que planea competir con servicios como Twitch o Mixer, es que las personas que no se consideran 'gamers', que son usuarios de esta red social, podrán encontrar juegos que van desde Tetris y tocar piano hasta combates épicos o arreglar las uñas de una muñeca.Las categorías incluyen juegos de rol, juegos de mundo abierto, juegos de cartas, de construcción, tres en línea, estrategia, deportes y trivia, entre otros.

Para los aficionados a un título en particular, la aplicación ofrece grupos especializados y la posibilidad de seguir ese juego y recibir en el 'feed' de la app publicaciones relacionadas, desde memes hasta transmisiones en vivo.



Así mismo, si juega algún título en su teléfono, un PUBG, un Call of Duty o hasta un Clash of Clans, el usuario puede realizar una grabación de su partida y compartirla. La publicación quedará como un en vivo en su perfil de Facebook, con lo que usted puede definir la privacidad de ese post. Este es un punto fuerte, en especial unido a la posibilidad de unirse al plan Level Up de Facebook Gaming que contempla opciones de monetización para que los creadores de contenido ganen dinero con sus videos.



Precisamente con la intensión de apoyar a creadores. Si el usuario lo desea puede comprar estrellas, que se ubican dentro de las transmisiones como un tipo de reacción más. Esas estrellas pueden donarse como propinas a los creadores de videos y se compran directamente en la aplicación (ver imagen).

¿Cómo usarla?

Para descargar la app solo necesita ir a la tienda de aplicaciones de su teléfono celular Android. Por el momento, la aplicación solo está disponible en ese sistema operativo.



Una vez lo haga, deberá iniciar sesión con su usuario en la red social. La aplicación pedirá algunos permisos, que será usados para por ejemplo poder trasmitir en vivo o grabar su pantalla.



Si desea ir directamente a los juegos, después de iniciar sesión, en la parte inferior vaya al ícono de control de mando. Allí encontrará sugerencias personalizadas y categorías.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET