¿Qué planean hacer los conductores de Uber después del 1º de febrero?

Con la fecha del cese del servicio de Uber cada vez más cerca, muchos conductores están buscando alternativas para poder seguir prestando el servicio de transporte individual después del 1 de febrero del 2020.



Algunos socios conductores planean seguir operando en nuevas plataformas, otros continuar con las ya establecidas como DiDi, Cabify o Beat y, los más optimistas, esperan que se pueda encontrar una solución pronta para que Uber regrese al país y poder volver a trabajar con ellos.



Según datos de Uber, hay más de 88.000 socios-conductores registrados en la aplicación que prestan el servicio de transporte. De los cuales, el 66 por ciento son cabezas de familia. Y entre estos se encuentran: Jheison Garzón, Andrés Garavito y Óscar Rendón, tres personas que en conjunto llevan más de 7 años trabajando con la aplicación.

Trabajar con otras plataformas

Jheison Garzón tiene 24 años y empezó a trabajar en Uber hace exactamente un año. Aunque tiene estudios en negocios internacionales y administración pública, encontró en esta aplicación una solución para generar ingresos con la tranquilidad de poder manejar sus horarios sin problemas.

Como cualquier joven, su deseo de progresar estaba fuertemente ligado a estudiar y salir adelante. Se levantaba muy temprano en las mañanas y aprovechaba cualquier momento del día para generar dinero y poder terminar sus estudios universitarios. Tenía trabajos que no le representaban tantos ingresos y se enfrentaba a problemas graves relacionados al clima laboral.



Sus horarios de trabajo variaban dependiendo de si es un día con pico y placa o no. Cuando no hay pico y placa, se levanta muy temprano, sale desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, para luego descansar desde las 9 hasta la 1 de la tarde, para arrancar nuevamente desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche.

En estas jornadas largas, puede ganarse semanalmente entre 600.000 pesos y 750.000 pesos libres de gastos de gasolina, siendo esto mucho más del salario mínimo mensual. Por lo general, trabaja cinco días a la semana; sábados, domingos y tres días entre semana y, su intención principal, aparte de conseguir el sustento, es poder financiar sus estudios.

Así como Jheison, son muchos los conductores que utilizan diferentes plataformas en simultáneo para tener más trabajo. De hecho, según datos de Beat, hay cerca de 77.000 conductores registrados en su aplicación y por parte de DiDi, serían cerca de 80.000 socios conductores, una cifra muy cercana a la publicada por Uber.



Por ahora, Garzón sigue trabajando con Uber y después del 1 de febrero se mudará a DiDi y a Cabify hasta que estas se lo permitan. Pero afirma que la incertidumbre de no saber que pueda pasar, lo hace pensar en buscar nuevamente un empleo de oficina, que según dice, es muy complicado:

Entradas extras

Andrés Garavito, por su parte, lleva más de tres años utilizando la plataforma para generar otra fuente de ingresos. Es administrador logístico y de transporte, trabaja en una oficina y cuando descargó la aplicación todavía estaba en la universidad y en momentos libres aprovechaba para salir a trabajar.

En general, son muchos los conductores que aprovechan sus tiempos libres en su trabajo principal para generar ingresos extras. En un informe de Beat, revelaron que el 50 por ciento de sus afiliados utiliza la plataforma para tener un ingreso extra al mes.

Los horarios de Garavito, casi siempre dependen de la hora de entrada a la oficina, entonces, antes de las 8 de la mañana, empieza a hacer algunos viajes con los que podía ganarse entre 15.000 pesos y 20.000 pesos. Con esto cubría el gasto de la gasolina del día.

De igual manera, cuando salía a las 6 de la tarde llega a hacer otros dos o tres viajes con lo que conseguía el dinero para pagar el parqueadero o incluso lo del el almuerzo.

Aunque Uber no es su trabajo principal, cuenta que en un fin de semana trabajando la jornada completa puede ganarse entre 200.000 pesos y 250.000 pesos, lo cual al mes le significaba un ingreso de 1 millón de pesos extra a lo que gana en su oficina.

Entre los perfiles que destacan como socios conductores están, según un informe de Beat, están los hombres o mujeres desempleados que buscan una alternativa para mantenerse ocupados y ganar dinero, personas que conducen mientras buscan un trabajo a tiempo completo (como solución temporal) y, algunos empleados con labores de tiempo completo que conducen de vez en cuando.

Por ahora, Andrés quiere centrarse a trabajar lo más que pueda hasta que llegue la fecha de cese del servicio de Uber. Para él, los beneficios de la aplicación son muchos y su bolsillo se verá afectado de ahora en adelante.

Algunas personas que trabajaron con las plataformas de Uber aprovecharon la convocatoria del paro nacional para protestar por la salida de aquella empresa del país. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

Esperar por el regreso

Hay familias que también se han visto afectadas por lo que está suciediendo con la plataforma. Vivian Ramirez, es esposa de Óscar Rendón, un profesional en cultura física con una especialización en danzas que trabaja desde hace algunos años a tiempo completo con Uber yasí consigue su sustento y el de su familia.

Según Ramírez, estos últimos meses han sido muy duros, pero están confiados en que se van a encontrar soluciones. A diferencia de otros socios-conductores que intercalaban su trabajo con otras aplicaciones, Rendón trabaja exclusivamente con Uber y esta decisión la tomó por el nacimiento de su hija.

Ya se acercaba la hora cero para convertirse en padres y un trabajo convencional demandaba demasiado tiempo para Óscar. Entre los dos esposos dijeron que la mejor opción era sin lugar a dudas buscar un trabajo que les permitiera estar juntos.

"La ventaja que tienen los conductores de Uber es que pueden manejar los tiempos y, por ejemplo, aunque en cuanto a las ganancias es muy similar a lo que mi esposo puede ganarse ejerciendo su carrera, la libertad es mucho mayor para compartir con su familia", cuenta Ramírez.

Ahora, según cuenta, tienen la posibilidad de compartir más tiempo en familia, de escoger cuándo trabajar más, cuándo trabajar menos y cuándo parar.

Desde que se supo que Uber se iba a ir del país, Rendón empezó a aprovechar al máximo lo que la plataforma lo ofrece y, no ha contemplado todavía la posibilidad de seguir trabajando en otra app. De hecho, tanto él como su esposa, son optimistas en que pronto se pueda encontrar una solución y Uber regrese a operar en el país sin problemas.

Algunos taxistas son enfáticos en que es posible recibir a los conductores de Uber en el gremio y que hay disponibilidad para que presten un servicio de calidad a todos los usuarios que buscan moverse en la ciudad.

Por ahora, se barajan diferentes posiciones y alternativas para que en un futuro se pueda encontrar una solución que promueva la innovación, regule los servicios y le permita tanto al usuario como al conductor, no solo de plataformas digitales, sino del transporte público individual, tener las mejores garantías.

JUAN DAVID MORALES PINZÓN@Juandamo07