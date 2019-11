¿Qué pasó con las redes sociales de ‘Epa Colombia’ y Álvaro Uribe?

En materia de sanciones, las redes sociales no miran a quién a la hora de evaluar las violaciones a sus reglas comunitarias. Es por eso que sin importar si se trata de un ciudadano de a pie, de una influenciadora como Daneidys Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, o del expresidente y senador Álvaro Uribe, quienes violan las normas se exponen a medidas como la eliminación de las publicaciones o la desactivación de las cuentas.

En el marco de las protestas de los últimos días, Uribe se quedó sin poder tuitear después de que la plataforma considerara que una de sus publicaciones violó la ‘política sobre la información privada’. Por voces cercanas al político colombiano se conoció que la polémica gira en torno a una fotografía de un tablero en la que figuran nombres y números telefónicos, información que, al ser pública en internet, podría exponerla privacidad de los dueños de dichas líneas.



Según dijo Twitter a EL TIEMPO, la firma no eliminará la publicación y que hasta que la cuenta no borre las publicaciones violatorias no podrá seguir publicando. En ese sentido, la cuenta del expresidente es visible porque no ha sido eliminada, pero el bloqueo a tuitear solo se levantará una vez se borre el contenido violatorio.

Sin coronas ni tronos

A pesar de que Uribe reveló ese ‘bloqueo’ en una transmisión en vivo en Facebook, esta red social también confirmó a EL TIEMPO que detectó la misma imagen en cuestión y que la encontró como violatoria a la privacidad. En este caso, Facebook la dio de baja automáticamente para proteger los datos personales y evitar poner en riesgo la seguridad de terceros.



La situación de Epa Colombia ha sido diferente. Después de que la influenciadora compartió un video en el que se le ve rompiendo vidrios y atacando una estación de Transmilenio, fueron los reportes de los usuarios los que alertaron a la red social. Para evaluar las denuncias Instagram analizó las publicaciones y las historias. La cuenta de la influenciadora fue desactivada el 21 de noviembre por los contenidos de “amenazas graves a la seguridad pública”, en los que se incluyen amenazas de robo y vandalismo.



Durante ese periodo, Barrera creó otra cuenta para emitir algunos mensajes como “estoy escondida”, pero luego pudo acceder a su cuenta y eliminar el contenido violatorio evitando así perder los más de 800.000 seguidores que ha acumulado en su perfil @Epa_Colombia.



¿Es más grave lo uno que lo otro? Según las normas, no. Bien sea que se trate de bullying escolar, de mensajes falsos en elecciones o de contenidos violentos en protestas, las redes, después del escrutinio mundial que las sigue de cerca, han implementado medidas para todos sus usuarios.



Normalmente, cuando un contenido viola las reglas se recibe una notificación. Twitter espera que sea el usuario quien voluntariamente acate la regla, pero Facebook tiene la opción de eliminar lo publicado y tomar medidas frente a comportamientos recurrentes.



Además de borrar posts o suspender el acceso temporalmente, redes como Instagram prevén otras medidas como el ‘banneo’, que reduce la visibilidad de una cuenta temporalmente; Twitter contempla la posibilidad de una desactivación completa de una cuenta; y Facebook , puede prohibir la monetización de una página o contenido.



LINDA PATIÑO*

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC

* Autora de ¿Qué diablos hacen los influencers? de Intermedio Editores.