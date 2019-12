‘Decisión de la SIC atenta contra la innovación y la economía naranja’

Después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidiera que Uber incurrió en competencia desleal y ordenara la inmediata suspensión de sus actividades en el país, dando así la razón a una demanda de la empresa Cotech (proveedora de Taxis Libres), la aplicación de movilidad compartida envió una carta abierta que fue entregada a EL TIEMPO.

La misiva dice que el fallo atenta “contra del ordenamiento jurídico colombiano”, pues viola el debido proceso; “reniega de la tecnología como elemento vital para la movilidad de las personas” y “tiene la potencialidad de perjudicar todo el ecosistema digital en el país”. Tras lo cual pide una pronta regulación, no sin recordar sus pagos al fisco por concepto de IVA. “Uber no es el problema, es parte de la solución”, dice la comunicación, que también recuerda que la decisión deja en incertidumbre a más de 88.000 socios conductores de la plataforma, el 60 % personas cabeza de hogar.



“Pedimos –hoy más que nunca– que se generen espacios con todos los actores para generar una hoja de ruta que avance en este propósito. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura”, reza el texto.



La misiva subraya que la decisión de la SIC “resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno Nacional defiende”, también señala que este tipo de medidas “afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar continuo de una sociedad”.



Y concluye: “Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades. Hoy, lamentablemente, y por cuenta de este fallo, esa brecha es más grande. Crear una regulación específica que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología y que, sobre todo, tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de los ciudadanos es la tarea y el llamado”.

¿Qué viene ahora?

La decisión de la SIC es de primera instancia, y en cuestión de horas Uber apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que, finalmente, tendrá que decidir si la empresa de tecnología puede o no seguir operando en el país.



Aunque la SIC anunció que Uber debía cesar los actos de competencia desleal y suspender el servicio de forma inmediata al tener una ventaja “significativa” y haber desviado clientela de Cotech, el superintendente Andrés Barreto admitió que la entidad no tiene incidencia en hacer cumplir la sentencia.



En ese sentido, según explicó a este diario, Pablo Márquez, exsuperintendente de Competencia de la SIC y exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los usuarios podrán seguir usando la plataforma y la obligación recae en la aplicación. Si Uber decide continuar con la operación, el grupo de taxis tendrá que iniciar otro proceso legal en contra de la aplicación. En caso de que acuda a una demanda ejecutiva, el proceso podría tardar hasta dos años en el Tribunal Superior de Bogotá.



Mientras se adelanta el proceso en el Tribunal Superior de Bogotá, también se espera conocer el texto completo de la decisión de la SIC, que fue proferida de manera verbal.



Márquez señaló que “este es un campanazo duro, pues demandas similares pueden venir contra todo tipo de plataformas que, por violación de normas, puedan considerarse que hacen competencia desleal”, lo que generaría demandas contra otros servicios como Didi, Beat e Indriver, entre otros.



Pero, además, el excomisionado dijo que el cese de operación podría generar un daño muy importante a los conductores de la plataforma y una “distorsión en el mercado”, pues mientras llegan procesos legales a otras firmas, las plataformas con el mismo modelo de negocio no van a tener esa restricción, desbalanceando la competencia.

Dos visiones

El limbo jurídico entre la concepción de los ministerios de TIC y de Transporte es una herencia del anterior gobierno. Mientras que Mintransporte y las secretarías han tildado de ilegal a estas aplicaciones de transporte privado. En el gobierno pasado, la cartera TIC había dicho que prohibir el uso de Uber y otras plataformas digitales que prestan el servicio de transporte viola el principio de neutralidad de internet en Colombia.



Márquez, por su parte, sostuvo que el Mintransporte y el Congreso de la República deben empezar a trabajar en el marco regulatorio. “La economía colombiana incluye a las aplicaciones de economía colaborativa. Se deben bajar las cargas regulatorias de los agentes tradicionales para que puedan competir con los nuevos agentes del mercado, lo que traerá madurez y dará seguridad jurídica a la inversión extranjera”.



Uber es utilizado en Colombia por unos 2,3 millones de usuarios a nivel nacional en 12 ciudades. Y la aplicación, que tiene seis años en el país, ya ha aportado más de 70.000 millones de pesos en impuestos desde julio de 2018 hasta hoy.



Según Mauricio Toro, representante a la Cámara, un bloqueo a las aplicaciones como Uber afecta el derecho al trabajo de miles de personas y “demuestra la incompetencia que ha tenido el Estado colombiano y el Gobierno en reglamentar estas plataformas”, que son una realidad innegable.



Toro, que calificó la decisión de la SIC como una medida “delicada y grave”, presentó este año un proyecto de regulación de plataformas de transporte compartido en el que, entre otras, propone la eliminación del cupo que pagan los taxis para operar en el país.

3,3 % de los viajes que se hacen al día en Bogotá son a través de ‘apps’

La encuesta de Movilidad para Bogotá 2019, que fue presentada por el Distrito esta semana, muestra que el 3,3 por ciento de los viajes que se hacen al día en la ciudad se realizan a través de aplicaciones como Uber. Según explicaron, es como si todos los días la población de cabecera de Valledupar usara este servicio informal. La encuesta también revela que aunque el uso de estas plataformas tecnológicas aumentó en todos los estratos, lo hizo principalmente en el 4,5 y 6, y que las mujeres –con un 51,6 por ciento– son las que más las usan. Según la más reciente encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, la satisfacción con el servicio que prestan estas plataformas digitales es del 84 %, 20 puntos porcentuales más que la satisfacción de quienes usan el taxi.



LINDA PATIÑO

Redacción Tecnósfera