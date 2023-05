Si es amante del anime sabrá que encontrar un sitio en la red que sea confiable y gratuito para ver este tipo de animación japonesa a veces no es fácil. Si bien es cierto que las plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime ofrecen este tipo de contenido, su catálogo no es muy variado.



Estas son algunas de las páginas web que puede visitar de forma segura y sin necesidad de pagar una membresía ante las costos que puede implicar adquirir una cuenta premium que brinde contenido referente a este género.

Funimation

Esta plataforma norteamericana es un clásico de los 90 que quizá aún no conoce. Gracias a su crecimiento en internet, este sitio web es una de las aplicaciones más completas.



En cuanto variedad de producciones, se encuentran parte de las series más populares, como 'Dragon Ball', 'Attack on Titan', 'My Hero Academia', y 'Cowboy Bebop'.



​

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el programa no oferta las series en idioma original, ya que su contenido se encuentra doblado totalmente en inglés. Una opción interesante para aquellos que estén aprendiendo el idioma como una segunda lengua.



Vale decir que la transmisión gratuita se debe a la presencia de anuncios ocasionales y que su conectividad puede ser en línea o a través de la aplicación móvil de Funimation.

Plataforma de streaming Foto: Funimation

Crunchyroll

Esta elección es la 'reina' de los sitios web gratuitos para acceder a los seriados japoneses.



Desde el navegador o cualquier dispositivo móvil, la plataforma, desarrollada por la compañía Sony Group, cuenta con más de 1.000 series de anime, entre las que se encuentra 'Naruto', 'One Piece' y 'Demon Slayer', según su sitio oficial.



Sin embargo, para acceder a un contenido más detallado, Cruncyroll exige un pago, pues la persona que la quiera usar, se tiene que suscribir de la misma forma en que lo hace con otras plataformas streaming.

Anime Planet

El sitio web, es otra alternativa gratuita que permite a los usuarios ver anime en línea, lanzada en 2001, esta aplicación ha crecido hasta convertirse en una comunidad activa de fanáticos del género.



Anime-Planet tiene una amplia selección de series populares y clásicas, además de permitir a los usuarios realizar el seguimiento de su progreso de visualización, ya que pueden marcar los episodios que han visto, calificar las películas y crear listas de favoritos.



Del mismo modo, la plataforma recomienda contenido personalizado basado en el historial de visualización de cada usuario, así como tiene la posibilidad de reproducir el el mismo en inglés, francés y español.

Anime Lab

Aunque AnimeLab se centra en el mercado australiano, esta se puede utilizar desde cualquier parte del mundo con la instalación de una VPN. Desarrollada por Madman Entertainment, la plataforma gratuita cuenta con 700 series de anime en su catálogo y una excelente calidad de video, pues sus transmisiones tiene una resolución de 4K.



Finalmente, la página web también cuenta con una comunidad de suscriptores que pueden comentar y calificar los episodios, crear listas de seguimiento y participar en foros de discusión.

El clásico manga. One Piece se puede encontar en la aplicación. Foto: Toei Animation

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

