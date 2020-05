¿Qué música escuchan los colombianos durante la cuarentena?

La plataforma de música en stream Spotify presentó un informe sobre sus oyentes durante esta cuarentena y sobre las tendencias musicales desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo. Según afirman los oyentes están creando su propia banda sonora para algunas actividades en casa como el colegio de los niños o tinturarse el cabello.



"Hemos visto un aumento de más del 40 por ciento en los oyentes de todo el mundo que crean listas de reproducción para limpiar sus casas cantando a todo pulmón con canciones como “La Bicicleta”, que ha sido una elección popular para estas playlists en Colombia".(Le puede interesar: Así puede comprar Netflix y Spotify sin tener tarjeta de crédito)

En este lapso, explican que se ha visto alrededor de un 50 por ciento de aumento en la creación de playlists para inspirar a las personas mientras "intentan a convertirse en peluqueros por un día". Explican que esto se puede saber mirando las palabras clave en los títulos de las playlists, incluyendo “corte”, “tintura” y “teñido”:



"Algunas populares inclusiones de canciones que se han añadido a todas estas playlists con temática de peinados incluyen:



“Complicated” de Avril Lavigne, “Sugar, We're Goin Down” de Fall Out Boy, “The Middle” de Jimmy Eat World, “High Hopes” de Panic! At The Disco, “Stressed Out” de Twenty One Pilots, and “Hair Cutter” de Animal Collective".



En Alemania es donde se ha visto la mayor tasa de reproducciones de playlists con temática de peinados en el periodo.



Por otro lado, debido a que los niños y adolescentes están en casa, de acuerdo con Spotify, "parece que los padres y los estudiantes están recurriendo a la música para superar los retos de la educación en casa. Hemos visto un aumento de más del 1.000 por ciento en la creación de listas de reproducción con temáticas de educación en casa".



Algunas canciones populares añadidas a estas playlist dicen que son: “Supalonely” de BENEE y Gus Dapperton, “Sucker” de los Jonas Brothers, “Circles” de Post Malone, and “Don’t Start Now” de Dua Lipa.



Así mismo, afirman haber visto un salto de más del 1.000 por ciento en las playlists que se crean alrededor del popular juego de Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, un videojuego de simulación para la familia que proporciona un escape.



Y también señalan haber observado un incremento de alrededor del 40 por ciento en la creación de playlists con temáticas de colores en todo el mundo. Además de un aumento de más del 90 por ciento en la creación de playlists con temática de pintura. "En estas, "Shape Of You" de Ed Sheeran es una canción muy popular. ¡Una bulla a todos esos pintando retratos de desnudos!".



En Colombia, la canción “Te Pintaron Pajaritos” de Yandar & Yostin con Andy Rivera es una de las canciones destacadas cuando se trata de dejar volar la creatividad.

Según dicen, los oyentes han estado acudiendo a los podcasts para que fluyan los jugos creativos del arte y las manualidades; "hemos visto un aumento de más del 125% en la transmisión de "Just Wanna Quilt" y un aumento de más del 60% en "WeCrochet".



Por otro lado, el trabajar en casa acompañado de música, también ha sido una constante. "Hemos visto un aumento de más del 1.400 por ciento en las playlists con temática de trabajo desde casa creadas entre el 17 de abril y el 17 de mayo (en comparación con los primeros diez días de marzo). “Work From Home” de Fifth Harmony (feat. Ty Dolla $ign) ha sido la canción más añadida a estas playlists.



Y otras canciones populares añadidas a estas playlists incluyen: “9 to 5” de Dolly Parton, “Blinding Lights” de The Weeknd, “Light On” de Maggie Rogers, “10,000 hours” de Dan + Shay (with Justin Bieber), “Boss Bitch” de Doja Cat, “Delicate” de Taylor Swift y “The Less I Know the Better” de Tame Impala.



La música clásica también ganó popularidad, las sonatas de Beethoven y Bach y la versión del pianista Lang Lang de "Für Elise" están como una elecciones top en música clásica.



La jardinería también tomó fuerza y se presentó un aumento de más del 430 por ciento en la creación de playlists con esta temática en Spotify. "Algunas elecciones populares de canción en estas playlists son: “Gardening At Night” de R.E.M, “Avant Gardener” de Courtney Barnett, “Mr. Blue Sky” de Electric Light Orchestra, y “Sunflower” de Post Malone and Swae Lee".



Volviendo a Colombia, se destacan algunas canciones como “El Alma y el Cuerpo” de Bomba Estéreo y “Part Of Me” de Katy Perry , mientras las personas están cuidando sus jardines. Y en cuanto a los podcasts con temática de jardinería más populares en Spotify en América Latina sobresale “Botánica Ligera”.

