¿Qué implica la decisión de Uber de salir de Colombia?

Minutos después de que la plataforma de movilidad compartida Uber anunciara que la aplicación dejará de estar disponible en Colombia, miles de usuarios se preguntan cuál es el futuro para usuarios y conductores. La decisión, que responde a un proceso legal previo y a una orden de la SIC de suspender operación, será efectiva a partir del primero de febrero.



Desde Tecnósfera, analizamos el panorama para que resuelva sus dudas:

¿Por qué dejará de funcionar Uber en Colombia?

Porque la empresa de movilidad compartida tomó la decisión de acatar un fallo, anunciado el 20 de diciembre del año pasado, en un proceso ante la SIC en el que le encontraron culpable de competencia desleal.



Uber, que recibió una decisión de carácter devolutivo en su contra, apeló el fallo del juez el mismo día. Pero ese recurso jurídico, de acudir a una segunda instancia, no cambia las órdenes de la decisión del juez.



Eso significa que mientras termina la vacancia judicial, la SIC debe recibir los argumentos de apelación y enviar los oficios respectivos a las partes (a los abogados demandantes) y pasarle el caso al Tribunal Superior de Bogotá. Allí se le asignará una sala y los jueces analizarán los argumentos de ambas partes.



Por ahora, Uber debe cumplir con la obligación de cesar actividades violatorias a las normas de competencia, porque de lo contrario, podría ser demandado penalmente e iniciar un proceso que podría incluso enviar a la cárcel al representante legal por fraude a decisión judicial.



¿Eso significa que se va del país?

No del todo. El servicio de entrega de comidas a domicilio UberEats seguirá operando, puesto que el proceso legal por competencia desleal ante la SIC no contempló ningún bloqueo a ese servicio.



Las oficinas de Uber Colombia continuarán operando para gestionar el servicio de UberEats, pero los demás servicios no estarán disponibles.

¿Pero es definitivo?

Aunque el cumplimiento es inmediato, dado que existe un proceso actual que deberá ser estudiado por el Tribunal Superior de Bogotá, en cuestión de semanas iniciará el proceso de apelación. Esta entidad será la encargada o bien de ratificar el fallo actual, o de toman otras decisiones según los argumentos jurídicos.



Sin embargo, la estimación es que ese proceso puede tomar más de un año. Con lo que por esa vía, Uber, que acata la decisión de primera instancia, estaría fuera del mercado como mínimo hasta el primer semestre de 2021.

¿Quiénes pierden?

Algunos expertos de la industria aseguran que es un gran error. Según dijo a EL TIEMPO el exministro de TIC, David Luna, “la SIC prefirió proteger un monopolio y expulsa a la tecnología en contra de que sea el consumidor quien elija el mejor servicio”.



Incluso dijo que la falta de regulación de estas plataformas no puede llevar a la SIC a reemplazar al órgano legislativo.



“Claramente la decisión de la Sic es abiertamente ilegal, porque viola el principio de neutralidad de red que le permite a cualquier plataforma transitar en la red sin ningún tipo de restricción salvo que el Congreso lo prohíba y en este caso la SIC no es el Congreso”.

¿Esto afecta a otras aplicaciones de transporte?

Aunque el proceso por competencia desleal ante la SIC habla del servicio de transporte prestado por particulares, la decisión no podía obligar a Beat, Didi o Cabify a retirarse.



El grupo de taxis tendrá que realizar un proceso independiente (aunque sean los mismos argumentos) contra cada aplicación. Esa intención fue confirmada hace unas semanas por Nicolás Alviar, abogado demandante y representante de Cotech y Taxis Libres en el proceso. Sin embargo, Alviar confirmó este viernes a EL TIEMPO, que el proceso legal contra ellas no ha arrancado formalmente sino que se encuentra en etapa de investigación.



Para los efectos prácticos, mientras que Uber se retira, DiDi, Cabify, Beat y las demás aplicaciones similares seguirán operando en el mismo 'limbo jurídico', amenazadas, pero no formalmente implicadas en un proceso legal.

¿Qué piensan hacer los taxistas?

En ocasiones anteriores, los taxistas del caso habían expresado que tienen las puertas abiertas tanto para usuarios como para conductores. Según el abogado Alviar, encargado de contestar todas las solicitudes relacionadas con Taxis Libres, expresó que sus clientes buscarán invertir en mejoras de servicio y tienen su propia aplicación.



Frente a cómo combatir los males que señalan los usuarios como el 'para allá no voy', los taxis clonados, o el maltrato a los pasajeros, la promesa de Taxis Libres y CoTech incluiría la modernización de sus vehículos, la inclusión de carros eléctricos y la aplicación de estándares de calificación para brindar más seguridad y confianza.



Sin embargo, Alviar reconoció que un eventual inconveniente para 'recibir' a los conductores de Uber que quieran ir a los taxis son los límites de cupos actuales. El abogado señaló que estará en manos del Gobierno nacional y local definir cuántos nuevos taxis podrán circular en las ciudades.

¿Cómo impacta la movilidad?

Aunque según Uber se trata de 88.000 socio-conductores y 2.3 millones de usuarios que se quedan sin opciones, el hecho de que las demás aplicaciones sigan con relativa normalidad puede evitar un colapso. No es un secreto que muchos socio-conductores trabajan en simultáneo con varias aplicaciones.



Lo primero es que se prevé que usuarios y conductores migren a otras plataformas y no se descarta que lleguen otras nuevas. Esto puede dar tiempo a buscar soluciones desde el Congreso, en las que antes de que se generen más procesos por competencia desleal, el legislativo logre resolver la operación de estas aplicaciones de movilidad.



Entre las voces que insisten en una regulación urgente figuran el Representante a la Cámara Mauricio Toro, quien propuso el proyecto 292 del 2019, radicado en noviembre, en el que propone, entre otras la eliminación de los cupos para los taxis y la creación de un fondo en el que las aplicaciones tecnológicas contribuyan y se destinen recursos a la modernización de la flota pública.



Algunos expertos como Darío Hidalgo, docente e investigador en movilidad urbana, consideran que se está sobredimensionando el peso de las plataformas en la movilidad diaria en la ciudad. En Bogotá, según el más reciente informe de movilidad, del total de viajes que realizan los capitalinos, solo un 3.3% corresponden a viajes en aplicaciones de transporte o 'servicios informales'. Mientras que los viajes en taxi pesan el 5%.



"Solo Uber representa la cuarta parte de eso (del 3.3%) con alrededor de 17.000 viajes al día. En el caso de Picap el servicio es muchísimo más bajo", expresó a EL TIEMPO .

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

