¿Le robaron su cuenta de WhatsApp? Esto es lo que debe hacer

En la actualidad se presentan situaciones de inseguridad incluso a través de los aparatos electrónicos.



Los delitos informáticos son más comunes de lo que se piensa.



De acuerdo con el sistema Siedco Plus de la Policía Nacional, en noviembre de 2020, los delitos informáticos crecieron un 83 % en comparación al mismo mes de 2019.



En total se presentaron 36.834 delitos cometidos desde abril a noviembre del año pasado.



Según el Mayor Camilo Ramírez, jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia - C4 de la Policía Nacional, “obligaron a las personas a quedarse en casa y a hacer uso de las tecnologías de la información de manera brusca, muchos desconociendo buenas prácticas para protegerse de los ciberdelincuentes quienes aprovecharon esta situación. Los delitos están migrando al entorno digital”.



En muchas situaciones las víctimas de los ciberdelincuentes no son personajes famosos. A menudo los blancos predilectos de los ataques cibernéticos son personas del común.



La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp también puede tener algunos riesgos.



Si ha sido víctima del robo de su cuenta, puede seguir los siguientes pasos para enfrentarse a los delincuentes.



Pasos para recuperar su cuenta

En principio, deberá volver a instalar la aplicación y registrar de nuevo su número de celular.



Seguido a ello, recibirá un código de verificación de seis dígitos por mensaje (SMS), este código permitirá abrir la cuenta desde su celular, la cual, a su vez, será clausurada automáticamente del dispositivo ‘intruso’.



En caso de que el ‘hacker’ active la verificación de dos pasos después de obtener acceso a la cuenta de WhatsApp, se pedirá que usted introduzca ese código. De ser así, usted tendrá que esperar siete días para recuperar la cuenta.



¿La ventaja? Durante la espera de recuperación de la cuenta el atacante no podrá acceder a esta, debido a que WhatsApp no permite conectar el mismo número de teléfono en más de un dispositivo a la vez, por lo tanto, cuando alguien inicia sesión desde otro móvil se cierra el anterior.



Desde la página web de WhatsApp se informa a los usuarios que no se recomienda dar ese código a ninguna persona, pues debe tratarse con total confidencialidad, como si se tratara de una contraseña.



En caso de no poder realizar el procedimiento por mensaje de texto, la aplicación también ofrece la opción de llamada de voz, en la cual un robot dictará el código para que usted pueda continuar con el proceso.



Sin embargo, este método podría no funcionar si la otra persona está utilizando activamente su cuenta. Es por ello que se recomienda expulsar al atacante antes de continuar con el procedimiento.



Existe otra forma de recuperar su cuenta en caso de que las anteriores opciones no hayan funcionado.



Se deberá enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, dirección oficial del soporte de la app.En el correo debe escribir el texto ‘Teléfono perdido / robado: Desactive mi cuenta’, seguido a su número de celular.



Para enviar el número debe poner el código internacional ‘+57’ enfrente del número.



Al recibir este correo, WhatsApp procederá a cerrar todas las sesiones de su cuenta, haciendo que el ‘atacante’ pierda todo el acceso.



Tras ello usted podrá comenzar el proceso de inicio de sesión para recuperar su cuenta robada.

