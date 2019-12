Tik Tok, una radiografía de la viralidad juvenil

Una fábrica de viralidad, así podría definirse a Tik Tok, una aplicación que en cuestión de meses ha logrado conquistar una comunidad de cientos de millones de usuarios activos mensuales y que puede considerarse como la red social china más exitosa en occidente hasta ahora.

Tik Tok es la versión internacional de una exitosa 'app' llamada Douyin, creada por la firma de inteligencia artificial china, Bytedance. Mientras que la versión local existe desde septiembre de 2016, la versión ‘occidental’ se lanzó al año siguiente.

Videos que no se agotan

La red social tiene una interfaz simple. Desde que el usuario abre la app e inmediatamente empieza a ver contenidos. Los videos cortos, de entre 15 y 30 segundos, son variados, dinámicos y llenos de color. La mayor particularidad es que el contenido nunca se acaba. No importa cuántas veces haga 'scroll' en su pantalla, siempre habrá un video nuevo por ver.



Como ocurre en otras redes, entre más las use, más relevantes se vuelven para usted. La mecánica es que entre más videos vea, más sugerencias similares va a encontrar. Rápidamente su perfil en la aplicación puede llenarse de chistes e imitaciones en Colombia o de complicadas coreografías coreanas y bailes con las manos. Todo depende de qué identifique la aplicación que es más interesante el usuario.

Esto significa que muy pronto su perfil será distinto al de otros. Fanáticos de los animales o deportistas empezarán a ver, de forma muy marcada, contenidos distintos.



Pero en la parte creativa, Tik Tok también facilita que la creación de contenido no se agote con un modelo de retos diarios. Un equipo de la red social diseña desafíos que se esparcen dentro de la plataforma con etiquetas y pistas de audio y que inspiran a millones de usuarios a grabar una coreografía, hacer el doblaje de un audio o actuar de alguna manera.



Para el experto en redes sociales Omar Gamboa, TikTok ahorra mucho tiempo de creatividad. Por ejemplo, con plantillas de audio es posible hacer mímica y el verse gracioso o ser divertido puede hacer a un usuario popular. Para quienes quieran ir más allá también pueden editar y hacer cosas más elaboradas.



Tik Tok también ha generado una industria musical viral, con nuevos famosos y compositores que se están dando a conocer con pistas originales dentro de la red.

Uno de los principales rasgos es el ‘playback’. La red almacena canciones que van desde los últimos 'hits' hasta pistas clásicas que despiertan las nostalgias. Las canciones funcionan como una etiqueta y con ello una canción puede agrupar miles de videos diferentes en un buscador. Si un contacto popular usa una canción, cualquiera puede utilizarla para su propio video.



Lea también: Tik Tok habría sido descargado más de 1.500 millones de veces



Este segmento está en tal auge que meses atrás se supo que Bytedance está preparando un servicio de música vía 'streaming' que competiría con servicios como Spotify.



Otro elemento que tiene esta red es que los usuarios llegan a involucrar a sus amigos y familiares en sus videos para grabar situaciones cotidianas graciosas y pequeños dramatizados, que rondan con etiquetas o 'hashtags' como #MakemeFamous #ForYou o #Trend.



Los usuarios tienen la posibilidad de responder a un video y ‘reaccionar’ a lo que otros hacen, generando algo similar a los hilos de Twitter pero en videos.



Dado que no se trata de la foto del viaje de un amigo o del grado de su primo, en esta red, usted puede ver el contenido de un usuario en India, otro en Corea y recibir miles de 'likes' mientras aparece en la pantalla de gente que no conoce.

Cualquiera será popular

En un inicio para ganar popularidad en Tik Tok no se requiere mucho más que un teléfono inteligente con internet y ser bueno ejecutando retos.



Gamboa explica que es fácil de usar y “podría pensarse que si se tiene algo de gracia frente a una cámara, se tiene tiempo y no hay miedo de ‘hacer el ridículo’ (o no tiene barreras frente a divertirse en público) se pueden hacer cosas que le gusten a la gente”.



En palabras de Juan Camilo Díaz, docente y analista de medios y cultura digital de la Universidad de La Sabana, Tik Tok suple algunas funciones que otras redes sociales no cumplen en totalidad.



“El formato sigue siendo un ‘videoselfie’ donde el centro de la atención es esa persona que lo crea”. En este sentido, el docente comenta que la principal preocupación es que, como en otras redes, se trate de un ‘yo’ expuesto sin ningún control ante temas como el material de explotación sexual de menores o el 'bullying'.



El tema, que ya ha generado varios dolores de cabeza a la red social, recuerda la multa por 5.7 millones de dólares que recibió por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. por permitir la publicación de material de menores de 13 años sin contar con la debida autorización de sus padres.



Esta semana, nuevamente Tik Tok fue centro de polémicas después de que se conociera que el sistema, buscando proteger a personas de posibles episodios de 'bullying', redujo intencionalmente el alcance de los videos protagonizados por personas con discapacidad.

La principal preocupación es que, como en otras redes, se trate de un ‘yo’ expuesto sin ningún control ante temas como el material de explotación sexual de menores o el 'bullying' FACEBOOK

TWITTER

Tensiones comerciales

El elemento de inteligencia artificial de la propietaria de esta red es lo que ha generado su rápido crecimiento. La aplicación se actualiza frecuentemente y el sistema ha sido criticado en diversas ocasiones.



Rápidamente y a medida que la tensión comercial con China escaló entre ambas potencias, políticos de EE. UU. han pedido a entidades del gobierno mayores intervenciones y escrutinio frente a una posible censura china en un espacio virtual popular entre los adolescentes de EE. UU.



Políticos como Marco Rubio han solicitado a Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, que revise la compra por cerca de mil millones de dólares que hizo Bytedance de la aplicación estadounidense Musical.ly.



Gracias a ese movimiento, en noviembre de 2017, Tik Tok logró hacerse a una importante base de usuarios en occidente. En agosto de 2018, la aplicación absorbió los usuarios de Musical.ly. Este noviembre de este año se confirmó que la propuesta Rubio y otros congresistas llevó a que el Comité de Inversión Extranjera esté revisando el millonario acuerdo..

¿Cómo le va en cifras?

Debido a que esos 500 millones de usuarios recurrentes pueden incluir un gran número de cibernautas chinos, hay que analizar que, según cifras de Sensor Tower, Tik Tok ha sido descargada más de 1.600 millones de veces en los últimos dos años. De esas descargas, unos 600 millones corresponden a 10 meses del 2019.



Así mismo, Sensor Tower también reveló que China no es el país con mayor cantidad de descargas, sino India, con 466 millones en los últimos dos años. Estados Unidos figura de tercero, con más de 123 millones de descargas de la aplicación.

LINDA PATIÑO *

REDACCIÓN TECNÓSFERA

(*) Autora del libro ¿Qué diablos hacen los influencers? Intermedio Editores