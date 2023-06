Si cuenta con un dispositivo de Huawei sabrá que desde su separación con Google en 2019, la compañía creó su propia tienda para la descarga e instalación de las aplicaciones en sus dispositivos móviles.



Gracias a que el sistema operativo de Android es abierto, los desarrolladores pueden crear alternativas distintas a la Play Store que usualmente se emplean en los 'smartphone' con este 'software'.

De hecho, puede ser una ventaja si la aplicación que está buscando no se encuentra disponible en la tienda ya mencionada, por temas de la compañía o ubicación. Así que estas son algunas opciones en las que puede indagar para instalar las 'app' que guste, según la revista de tecnología 'Apptus'.



(Le puede interesar: WhatsApp ahora dejará compartir pantalla en videollamadas: así lo podrá hacer).

Amazon Appstore

Amazon Appstore es una tienda en línea de aplicaciones móviles para dispositivos con plataforma Android, como teléfonos y tablets, perteneciente a la multinacional creada por Jeff Bezzos.



Esta plataforma permite a los usuarios descargar y actualizar las 'apps' a través de su amplio catálogo que incluye juegos, herramientas de productividad y compra de música, y libros.



(Siga leyendo: Instagram: ¿por qué razones pueden cerrar su cuenta?).



Los desarrolladores también pueden publicar sus propuestas digitales en la tienda de Amazon para llegar a una audiencia más amplia de usuarios.

Uptodown

Es un repositorio de aplicaciones lanzada en 2002, que le brinda a los consumidores alternativas de juegos y aplicaciones gratuitas para los mecanismos con sistema Android.



La plataforma española se rige por una política de 'software' legal y se enfoca en ofrecer plataformas de alta calidad que estén libres de malware y virus, pues provienen tanto de desarrolladores populares como independientes.



Para obtenerla se puede dirigir a su sitio web oficial y desde allí verificar las indicaciones de descarga, tanto en su teléfono móvil como en su computador.

APKMirror

Esta opción es una página web que ofrece descargas de modalidad APK, que son archivos de instalación de aplicaciones Android.



APKMirror es conocida por ofrecer versiones de aplicaciones populares, así como plataformas que no se pueden encontrar en la Play Store de Google por razones de ubicación. Sin duda, resulta un aliado para las personas que desean adquirir una actualización de sus 'apps' favoritas.



(Lea también: La tecnología puede ser una solución para preservar el Magdalena Medio).



La página también cuenta con una política estricta con respecto a la calidad del 'software', y solo se permiten aplicaciones que estén libres de malware y virus. De esta forma su instalación se mantiene segura, además de requerir ser descargada por su propio sistema APKMirror Installer, según los términos de la organización.

F-Droid

Para los amantes del 'software' libre y gratuito, F-Droid es una buena elección con su catálogo de aplicaciones alternas sin costo alguno y que maneja un código de fuente libre, gracias a su característica FOSS ('Free and Open Source').



Lo anterior significa un HTML abierto que promueve una alternativa a la Play Store, con plataformas que quizá no sean muy populares, pero pueden ser una opción original e interesante para los dispositivos con sistema Android.



Además, permite a los usuarios personalizar y controlar los repositorios de aplicaciones que desea agregar a su catálogo de aplicaciones, sin embargo, sus desarrolladores no respaldan la seguridad de sus archivos.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Margarita Rosa contó cómo fue su tusa por Carlos Vives

Niños perdidos en la selva: 14 indígenas dejaron operativo de búsqueda tras enfermarse

Svalbard, el sitio de la Tierra donde pasan meses sin que caiga la noche