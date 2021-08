¿Se puede saber quiénes han visitado mi perfil de Instagram?

Si tiene Instagram y pasa bastante tiempo en la red social seguramente le habrá causado curiosidad saber quiénes visitan su perfil periódicamente o, como se conoce popularmente, lo 'stalkean'.



Este es un dato que Instagram sí conoce, pero no lo hace público y que no está al alcance de los usuarios. Es decir, a ciencia cierta, no se puede saber quiénes visitan su perfil, a menos que algún usuario interactúe directamente con su perfil, ya sea dejando un 'me gusta', comentando algún contenido o escribiéndole un mensaje directo.



Sin embargo, usted puede tener en cuenta ciertas prácticas para rastrear quiénes son los usuarios que más visitan su perfil.



Lo primero es tener en cuenta las interacciones directas con su perfil. Por ejemplo, la única manera para que un usuario deje un 'me gusta' en varias de sus publicaciones, como las más antiguas, es visitando su perfil. Entonces, si alguna vez un usuario le dio like a varios de sus contenidos, significa que entró a visitar su perfil directamente.



También puede comprobar cuáles son los usuarios que más ven sus historias. Esto lo puede hacer en la parte inferior izquierda de su 'storie'. Si bien no podrá comprobar si algún usuario entró a visitar su cuenta, las cuentas que ven sus historias son las que más interactúan, directa o indirectamente, con su perfil.

Otro de los 'insights' a los que puede acceder son las estadísticas que provee Instagram. Dependiendo del tipo de cuenta, hay datos como localización, edad y sexo de sus seguidores. Este tipo de información puede acercarlo a saber cuáles cuentas interactúan más con su perfil.



