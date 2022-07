La retención de los pagos a los Rappitenderos se volvió en la nueva motivación para que los domiciliarios se movilizaran en contra la de empresa en la mañana de este martes. Denuncian que la situación se ha extendido por más de un mes y han identificado cerca de 200 casos en todo el país.

De acuerdo con Unidapp, el Sindicato de los Trabajadores de Plataformas en Colombia, solo en Bogotá hay identificados 153 casos en los que se han presentado retrasos en el pago a los domiciliarios.



Asimismo, hay 15 casos en Medellín, 12 en Cartagena, 8 más en Cali y 5 en Barranquilla.



Los rappitenderos denuncian retraso por más de tres semanas y que a pesar de que Rappi les dice que les va a pagar, "el dinero nunca llega, se supone que pasa de jueves a viernes la consignación , el siguiente corte y por otros medios, pero no llega. Fui a la oficina y me dijeron que no me van a pagar porque a pesar de tener todas las pruebas a mi favor, para ellos ya aparece pago", dijo Jhonniell Colina, presidente de Unidapp en Bogotá.



Por si parte Rappi señala que la semana pasada identificaron 33 casos, a nivel nacional, de repartidores independientes que, "por inconvenientes con su cuenta

bancaria, no pudieron recibir sus ganancias por los servicios prestados. Inmediatamente nos comunicamos con ellos y

el inconveniente fue resuelto con la mayor agilidad y brevedad posible por

parte nuestra y del banco. Los repartidores independientes verán

reflejadas sus ganancias a más tardar el martes 5 de julio", agregó la firma.



Según la aplicación todas las reclamaciones que se reciben en los canales de

atención de la aplicación “Soy Rappi” tienen un tiempo de respuesta de máximo 12 horas y, "las reclamaciones que tienen que ver con el pago de las ganancias de los repartidores independientes son resueltas con la máxima celeridad porque entendemos la importancia de este ingreso para ellos", establecen

